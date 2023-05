Sette consiglieri chiedono la revoca dell’incarico per la comunicazione del teatro Mandanici: “Altrimenti i costi li paghino gli amministratori”

Sette consiglieri comunali d’opposizione di Barcellona hanno presentato al presidente del Consiglio una mozione con cui si chiede il ritiro in autotutela della determina dirigenziale che ha affidato “i servizi di informazione, comunicazione e marketing per la promozione della stagione artistica 2023, nonché per la generale promozione dell’immagine del Teatro Comunale Placido Mandanici”.

La richiesta dei consiglieri Tommaso Pino, Carmelo Pino, Lidia Pirri, Giampiero Benenati di Forza Italia, Ilenia Torre e Giuseppe Abbate di Barcellona al centro e Melangela Scolaro del gruppo misto è motivata dall’analisi del parere del Revisori dei Conti, partendo nella relazione al bilancio previsionale 2022-2024. “I Revisori – scrivono i consiglieri – avevano espresso parere favorevole solo a condizione che “nelle more del riscontro delle maggiori entrate previste dall’Ente, di astenersi dall’assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi…”.

Dopo la pubblicazione della determina di affidamento del servizio del 10 marzo scorso, 11 consiglieri comunali hanno chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti un parere sulla conformità dell’impegno spesa per il servizio di comunicazione, per una somma complessiva di 8.174 euro, e nella loro risposta i Revisori di Conti hanno ritenuto che “l’impegno di spesa assunto con la determinazione dirigenziale n.406 R.G. del 10.03.2023 rientra fra le spese per servizi non espressamente previsti per legge, e pertanto non rispetta le prescrizioni rappresentate da codesto collegio nel proprio parere espresso in sede di approvazione del bilancio 2022/2024”.

“Il parere dei Revisori dei Conti – sottolineano i sette consiglieri – ritenendo che l’impegno di spesa assunto rientra fra le spese per servizi non espressamente previsti per legge, sancisce l’illegittimità del provvedimento stesso. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale l’impegno a ritirare immediatamente in autotutela la determina dirigenziale, a seguito del parere dei revisori dei conti espresso con verbale n.11 del 27.04.2023 o, in subordine, a provvedere agli oneri derivanti dalla determina stessa con somme da attribuire all’amministrazione comunale stessa nella figura del Sindaco e dei componenti della Giunta”.