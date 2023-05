La replica dell’assessore Angelita Pino: “Abbiamo agito con correttezza, la comunicazione è importante per la promozione del Teatro”

L’assessore al teatro Angelita Pino, dopo la pubblicazione della richiesta della revoca dell’incarico per la gestione della comunicazione del Teatro Mandanici, affidata ad una società di Messina, ha inviato una nota di chiarimento sulla questione sollevata dai sette consiglieri d’opposizione alla giunta Calabrò.

“In un momento in cui l’attenzione dovrebbe essere esclusivamente rivolta a questioni di tutt’ altra importanza per l’intero comprensorio – afferma la Pino – si assiste, con rammarico, all’ennesimo attacco strumentale nei riguardi del Teatro, da parte di chi, paradossalmente – durante la pur ricca stagione tutt’ora in corso – non vi ha quasi mai fatto ingresso per assistere agli spettacoli. Nella piena consapevolezza della correttezza dell’agere amministrativo (mai come quest’anno improntato a criteri di massima economicità) e nelle more dei dovuti e non temuti chiarimenti con il Collegio dei Revisori dei conti, i quali nell’occorso hanno, probabilmente, frainteso i termini della questione, è opportuno chiarire che “le maggiori entrate previste dall’Ente”, sia pur in questo primo breve scorcio di stagione, si sono già oggettivamente riscontrate, a partire dall’incremento nelle vendite riscontrateper lo spettacolo “Otello …..o io”, l’unico direttamente a carico dell’Ente, che ha raggiunto la quota di quasi cinquecento presenze paganti”.

“La tanto incriminata “promozione” – aggiunge l’assessore – ha fatto, inoltre, si che il Teatro Mandanici abbia avuto visibilità sulle maggiori testate giornalistiche regionali (una decina nella sola giornata di giovedì u.s.) e nazionali (registrato un “passaggio” su Repubblica nella giornata di ieri), con un innegabile ritorno in termini di immagine, e dunque di potenziali nuovi introiti. E’ evidente che, se si decide di tenere aperto un teatro (servizio a domanda individuale), allo scopo di realizzare l’introito dato dalla vendita dei biglietti, deve necessariamente prevedersi il collaterale servizio di comunicazione e promozione della stagione teatrale (che, per l’anno in corso, – dato ben noto, ma artatamente sottaciuto dai firmatari della nota di censura – ha comunque un costo complessivo nettamente inferiore a quello degli anni precedenti)”.

“Gli stessi Consiglieri firmatari della mozione – aggiunge provocatoriamente la Pino – dando seguito ai già reiterati tentatavi (mal riusciti) di “bloccare” il Teatro, rallentando dunque la crescita culturale della comunità attraverso uno dei principali avamposti dell’arte e dalla cultura stessa, vadano fino in fondo dichiarando pubblicamente che Esso vada chiuso, assumendosene la relativa responsabilità di fronte alla città. In caso contrario, si suggerisce ai Colleghi Consiglieri, anziché di avanzare la strumentale proposta di porre gli oneri della comunicazione a carico degli Amministratori (che, a tutto voler concedere, non sarebbe neppure un elemento di novità per la sottoscritta, la quale ha impegnato – ex multis e a mero titolo esemplificativo – gettoni di presenza e indennità di carica a parziale finanziamento del Carnevale barcellonese) di offrire un “qualificato” ed ulteriore contributo promozionale. Se ciascun Consigliere, al netto dell’appartenenza politica e sia pur solo per “spirito” di mandato, si impegnasse a pubblicizzare la stagione teatrale, anziché a sterilmente e strumentalmente polemizzare, a beneficiarne sarebbero soltanto le casse comunali e non certo questo o quell’Amministratore pro tempore. In questo modo, si restituirebbe al nostro “gioiello” cittadino quel meritato lustro per il quale, non a caso, si sono profusamente spesi quegli stessi primi cittadini delle cui compagini amministrative si sono ripetutamente onorati di far parte proprio la quasi totalità dei firmatari della mozione”.