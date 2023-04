Si avvia alla conclusione il concorso 24liveSchool: ultime settimane di pubblicazione prima della premiazione

Main sponsor di 24live School

Si avvia alla conclusione l’edizione 2023 del concorso giornalistico 24liveSchool dedicato alle scuole del comprensorio barcellonese.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, l’interesse per questa iniziativa del giornale online 24live è stato notevole, con una ritrovata partecipazione di studenti, docenti ed istituzioni scolastiche che hanno condiviso il progetto.

Scaduto il termine per la consegna degli articoli, da oggi e nei prossimi giorni saranno completate le pubblicazioni prima della giornata di premiazione del concorso, programmata la mattina del prossimo 12 maggio presso l’auditorium del Parco Maggiore La Rosa. In quella occasione sarà comunicati i vincitori delle categorie in concorso, con la presenza del sindaco Pinuccio Calabrò, che ha accettato l’invito di dialogare e rispondere alle domande rivolte dagli studenti.

Ad affiancare la redazione in questo percorso ci sarà anche quest’anno un main sponsor, la catena di Supermercati Sigma Marilù di Barcellona P.G. e Milazzo, che ha sposato senza esitazione il progetto, insieme ad altre aziende che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. A supportare l’iniziativa c’è anche quest’anno la consolidata partership con il Rotary Club di Barcellona, che offrirà i premi per i vincitori.