Ponte sul torrente Mela, i sindaci di Milazzo e Barcellona chiederanno un consiglio comunale congiunto

I sindaci Pippo Midili di Milazzo e Pinuccio Calabrò di Barcellona Pozzo di Gotto, nella giornata di martedì, chiederanno al presidente del consiglio comunale di Barcellona la convocazione una seduta straordinaria ed urgente congiunta dei Consigli comunali di Barcellona e Milazzo.

La seduta si terrà presso l’aula consiliare di Palazzo Longano e sarà utile per portare conoscenza dei cittadini la situazione attuale, dopo la chiusura del ponte Mela, esaminando nel contempo le soluzioni che sono sul tavolo per superare i disagi che entrambe le comunità si ritrovano ad affrontare già da ieri quando è stato interdetto il traffico da e per Barcellona.

La decisione dei due amministratori è finalizzata sia a tenere alta l’attenzione, ma soprattutto per definire le iniziative da prendere in tempi rapidi.

Stamattina sul versate barcellonese del ponte chiuso la transito da ieri mattina, si sono ritrovati i due sindaci, alcuni assessori comunale, tra cui Salvatore Coppolino, con delega alle attività produttive, che ha avviato una protesta pacifica dalla tarda mattinata di ieri, ribadendo la necessità di individuare rapidamente una soluzione alternativa per la realizzazione di una bypass alternativo, tale da garantire la percorribilità della litoranea. Erano presenti anche alcuni operatori economici della zona e i residenti della costa che più di altri subiranno le conseguenze della chiusura. Vi riproponiamo le dichiarazioni degli amministratori locali e di alcuni residenti.