Chiusura del ponte sul Mela, le reazioni delle opposizioni

La chiusura del ponte sul torrente Mela ha innescato le reazioni delle opposizioni consiliari, che non si sono limitate alla richiesta di una seduta di consiglio comunale straordinario sulla vicenda.

Città Aperta chiede l’esenzione del pedaggio autostradale

“Quello che sta succedendo con il ponte sul fiume Mela – affermano i consiglieri di Città Aperta – è, per certi versi, la sintesi perfetta di ciò che i cittadini del nostro territorio sono da sempre rassegnati a subire. La città metropolitana procede per la sua strada e il genio civile, invece, pure!

Le altre istituzioni (sindaci ed onorevoli in primis) sonnecchiano, salvo poi svegliarsi quando, a poche ore dal provvedimento di chiusura del ponte, si rendono conto che non c’è e non ci sarà un piano di viabilità alternativa. C’è un progetto di ricostruzione del ponte, tutto il resto è un mistero.

Non si conoscono i tempi di realizzazione, ma si sa che sarà un disagio enorme per lunghissimo tempo. Un disagio che si somma a tutti gli altri: tutti i viadotti sull’autostrada, nessuno escluso, sono ad una corsia da anni, senza alcuna vigilanza né prospettiva; il ponte sul torrente Termini (ss 113) è prossimo alla chiusura. Strade, ponti, scuole, edifici pubblici e infrastrutture di trasporto, ospedali, insomma STIAMO PERDENDO TUTTO! Il nostro è un grido d’allarme!

Città Aperta chiede (e lo farà anche in tutte le sedi preposte) alle autorità competenti di assumersi la responsabilità di affrontare questo problema con urgenza ed in maniera seria.

Con altrettanta determinazione chiediamo l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per chi entra a Barcellona ed esce a Milazzo (e viceversa) almeno per tutto il periodo di realizzazione dei lavori. D’altronde, è la stessa autostrada che è ad una corsia da anni ma che paghiamo regolarmente e a prezzo pieno. Resteremo vigili e determinati su questa e sulle altre vicende che riguardano la nostra martoriata terra: barcellonesi, milazzesi, messinesi, siciliani, non meritiamo tutto questo!

Forza Italia Barcellona P.G. parla di scenario tragi-comico

Il coordinamento di Forza Italia Barcellona P.G. giudica così la dichiarazioni dell’amministrazione comunale rilasciate stamattina all’inizio della rampa del ponte sul Mela: “Uno scenario tragi-comico! Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto e la sua amministrazione dimostrano ancora una volta un’ostentata inadeguatezza nell’affrontare le problematiche. Oggi responsabili della chiusura del Ponte Mela scendono in strada a protestare, sostanzialmente contro se stessi. Solo dopo due anni trascorsi dall’aggiudicazione dei lavori, il Sindaco cerca di risolvere il problema …protestando (contro chi?). Quali iniziative ha intrapreso nel frattempo? Quali atti tecnici ha predisposto? In quali conferenze dei servizi o in quali tavoli tecnici ha fatto sentire la sua voce? Barcellona e i barcellonesi non possono più essere presi in giro. Forza Italia, con coerenza, ha abbandonato le comode poltrone della maggioranza per schierarsi convintamente all’opposizione, scusandosi per la sciagurata scelta del 2020. Prenda atto il Sindaco della situazione drammatica in cui versa Barcellona Pozzo di Gotto e tragga le dovute conseguenze”.