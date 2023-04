24liveSchool, l’antica e tradizionale pesca dei tonni nel comune di Furnari

Tonnarella e le origini della sua pesca: La storia della tonnara di Tonnarella

Tonnarella è un paese che fa parte del comune di Furnari, in provincia di Messina, situato sulle coste della Sicilia di fronte al Mar Tirreno. E’ un borgo marinaro molto antico conosciuto per via della tradizionale pesca dei tonni, da cui probabilmente deriva il nome. La storia della tonnara risale al 1757, anche se la pesca può essere datata molti anni prima. I marinai tonnarellesi erano talmente abili da decidere spesso, una volta concluso il servizio militare, di investire interamente sulle competenze acquisite in mare, trasferendosi per molto tempo in Libia, dove erano trapiantate intere famiglie di siciliani, appartenenti soprattutto al borgo furnarese o provenienti dal capoluogo siciliano, che gestivano e controllavano questa attività nello Stato nordafricano.

Oltre a quella di Tonnarella, nel nostro territorio erano presenti altre sette tonnare, alcune minori, come quella di Calderà e di Salicà, e altre grandi e funzionanti, come quella del Tono di Milazzo, di Oliveri, di San Giorgio e di Gioiosa Marea. La fase più caratteristica della pesca dei tonni era la “mattanza”. Si trattava della fase finale durante la quale pesci venivano ripetutamente colpiti con degli arpioni. L’inizio della mattanza era annunciato con lo sparo di un colpo di cannone a salve, un segnale che indicava anche l’avvio della conta dei tonni catturati che, dopo essere stati arpionati, venivano uccisi a mazzate.

Oggi la tonnara non esiste più. Attualmente la pesca del tonno si esegue principalmente con il “conzo”, in italiano “palangaro” o “palamito”, costituito da una lenza lunga tre o quattro chilometri di grosso diametro con inseriti ad intervalli regolari, in genere ogni cinquanta metri, spezzoni di lenza più sottile portanti ognuno un amo collegato a un pesce. I pescatori la sera la buttano in mare per poi tirarla su la mattina seguente.

Tuttavia, questa attività è limitata nel tempo al periodo immediatamente antecedente all’estate. In ossequio alle disposizioni emanate dall’Unione europea per la salvaguardia della fauna marina, la pesca del tonno è sottoposta ad un’articolata legislazione che, oltre a richiedere particolari licenze e a prescrivere dei divieti per evitare la cattura dei giovani esemplari, stabilisce un periodo di tempo esatto per la sua pratica, che in genere coincide con i mesi di maggio e giugno, periodo in cui il tonno depone le sue uova nel mare. Nei mesi successivi si pratica, invece, la pesca del pesce spada.

Nonostante tutte le difficoltà e le limitazioni, la pesca dei tonni desta ancora molto entusiasmo negli anziani pescatori di Tonnarela. Infatti, ancora oggi soprattutto gli anziani continuano a dedicarsi ad essa con molta passione, grazie agli insegnamenti e ai trucchi del mestiere trasmessi da parenti o da amici, che hanno tramandato negli anni quest’arte antica e unica nel suo genere.

Beatrice Munafo

IIB plesso di Tonnarella – I.C. Novara Di Sicilia.