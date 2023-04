24liveSchool, la passione dello sport a Barcellona

Main sponsor di 24live School

Non si può certo dire che i barcellonesi non siano degli sportivi sia nella pratica sia nel seguire le proprie squadre che, nel tempo, hanno regalato grandi soddisfazioni alla città del Longano.

Fino a qualche anno fa il basket coinvolgeva l’intera cittadinanza e il palazzetto gremito sosteneva a gran voce gli atleti; in seguito ha cominciato a muovere i primi passi la squadra di rugby (per cultori, diremmo); poi è stato il momento del ciclismo che ha visto alcuni giovani barcellonesi entrare a far parte addirittura della squadra di Nibali; più recentemente si è dato spazio anche all’hockey su prato, al tiro con l’arco, all’atletica leggera.

Ottimi successi ho riscosso la Play Volley, sebbene meriterebbe un maggior seguito. L’attuale presidentessa, Accetta Nunziata, aiutata dal prestigioso staff, ha portato la prima squadra femminile nel campionato di Serie C promuovendo uno sport poco diffuso. A differenza di altre squadre sportive, la Play Volley non ha uno storico in quanto succeduta alla W. G. Morgan.

Ma lo sport che da sempre ha unito e diviso, appassionato e disamorato, è il calcio. Nuova Igea Virtus, Nuova Azzurra Fenice, Or.Sa. Promosport sono le attuali società calcistiche che si contendono la tifoseria cittadina.

Storicamente, la Nuova Igea Virtus è certamente la più importante. Attualmente militante nel campionato di Eccellenza siciliana, l’associazione è gestita dal presidente Bartolo Costantino e dai vicepresidenti Stefano Barresi e Marco De Pasquale.

Le partite casalinghe vengono giocate allo Stadio “Carlo Stagno D’Alcontres – Nino Barone” che, inaugurato nel 1970, e all’epoca dedicato solo al marchese e fondatore di tale società Carlo Stagno D’Alcontres, dal 2016 è stato intitolato anche al noto dirigente e allenatore Nino Barone, prematuramente scomparso nel 2009. La struttura, che può ospitare fino a 7000 spettatori, riserva uno spazio anche alla pratica dell’atletica leggera grazie alla presenza di una pista a sei corsie.

Il calcio, lo sport più seguito al mondo, ha conquistato il cuore dei barcellonesi nel lontano 1946. Negli anni successivi la squadra è riuscita ben quattro volte a disputare i campionati di Serie C, arrivando in terza posizione nella stagione 1947-1948. Purtroppo, nel 1963, dopo la morte del presidente fondatore, la società fallisce per motivi economici. Dopo varie rifondazioni e continui fallimenti, il periodo più roseo è stato dal 2001 al 2009, anni in cui la Nuova Igea Virtus è riuscita a mantenere la salvezza nella Serie C2 per ben nove anni di fila. Tuttavia, passato il “momento di gloria”, l’associazione fallisce diverse volte costringendo la squadra, nel 2011, a ripartire dal campionato di Prima Categoria. Negli anni seguenti la Nuova Igea Virtus affronta il campionato di Eccellenza e Serie D sfiorando l’agognata promozione in Serie C.

Attualmente, nel campionato di Eccellenza Siciliana, la squadra sta lottando per la promozione in Serie D, contesa insieme al Siracusa e al Taormina.

Il pubblico è pronto a sostenere la Nuova Igea Virtus comunque vada: che sia per festeggiare il successo o per godere del bel calcio.

Davide Gitto

classe II E I.C. “Bastiano Genovese”