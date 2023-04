24liveSchool, la grotta di Santa Venera: una tradizione da ripristinare

Main sponsor di 24live School

La frazione in cui abito è Santa Venera. Essa fa parte del comune di Barcellona P. G. Il territorio si è ampliato nel tempo trasformandosi da villaggio agro-pastorale che faceva parte dell’ex feudo di Nasari, in un complesso edilizio stratificato e attraversato da una serie di strade, vicoli e tornanti che hanno alterato il rapporto spaziale ed estetico con l’ambiente circostante.

La contrada porta il nome della santa che, secondo lo storico gesuita Ottavio Gaetani, nacque a Gala ed era solita recarsi in una grotta vicina per pregare, qui, raggiunta dai suoi persecutori fu barbaramente uccisa. Successivamente, nella grotta fu innalzato un altare in pietra con un quadro di ardesia, raffigurante la Santa e incisa la data del martirio: il 26 luglio del 920; ai piedi dell’altare , si dice, sia stata sepolta Santa Venera. Sul lato sinistro, all’interno della grotta si trova un pozzo da cui si credeva sgorgasse un’acqua miracolosa.

Il tempietto dedicato a Santa Venera che si trova davanti alla grotta, sembra sia stato costruito secondo i principi dell’architettura rumena del VII secolo; infatti, presenta una pianta quadrata sormontata da una cupola ottagonale poggiante su altre nicchie angolari. Il tempio ha una lunga storia dietro: alcuni studiosi pensano che sia stato costruito nel 1718 dalla famiglia Gregorio, mentre altri ritengono che si tratterebbe solo di una ricostruzione realizzata sul modello di una cappella analoga e ancora più antica, risalente all’epoca bizantina, come si evince dai tre archi in mattoni. Invece è molto probabile che nel 1718 sia stato costruito il portale in pietra arenaria, sugli stipiti della porta d’ingresso sono collocate le statue che rappresentano l’apostolo Pietro con le chiavi e il Libro, a sinistra, e l’apostolo Paolo con la spada e il libro, a destra. Sull’architrave due grandi volute affiancano lo stemma dell’Ordine dei Basiliani, posto all’interno di una elaborata cornice e sostenuto dalla testa alata di angelo, sotto vi è lo stemma della famiglia Gregorio. Al di sopra dello stemma, al centro, si trova la statua in grandezza naturale di S. Venera.

Nella grotta, che in realtà è una chiesa rupestre, sin dal XVIII i monaci basiliani ogni 25 luglio celebravano la Santa con una messa in rito greco-bizantino cui seguiva una suggestiva e romantica festa popolare dove giungevano visitatori da tutte le contrade di Barcellona e dai paesi vicini. Per l’occasione tutti si agghindavano e passeggiavano nello spiazzale antistante la Grotta aspettando che, per partecipare alla Santa Messa, la proprietaria uscisse insieme col marito, seguita da una schiera di paggetti in livrea, preceduti dal campiere. Si narra pure che davanti al tempio e nel vicino palazzo, i Gregorio allestivano un lauto un banchetto. Si banchettava e si pregava, si ballava e si mangiava, si portavano ceri votivi all’altare della Santa e frutta fresca al padrone, tutto in un emozionante miscuglio di sacro e profano.

Nella grotta, a partire dal 1965, sotto la direzione del professore Giovanni Biondo, cominciò ad essere allestito un presepio con i personaggi a grandezza naturale. Lungo la strada che portava a Santa Venera venivano installate delle artistiche luminarie che abbellivano e illuminavano tutto il percorso fino ad arrivare al presepe; sulla cupola, tra alti cipressi laterali, troneggiava una stella le cui lampadine colorate e luminosissime indicavano la strada che dal ponte Zigari conduceva al presepe, in modo da richiamare l’attenzione di coloro i quali volevano visitarlo. Da una ventina di anni circa, questa tradizione è morta col proprietario della costruzione di fianco alla Grotta portandosi via molta dell’atmosfera gioiosa del Natale che coinvolgeva adulti e bambini. Rimane solo un luogo degradato, sporco e infestato da sterpaglie e rovi che viene curato solo in occasione della tradizionale festa con la processione della Santa per le vie del quartiere fino allo spiazzale della Grotta. Certamente il patrimonio artistico e l’ interessante storia legati a questo luogo vanno salvaguardati dall’incuria e dall’opera corrosiva del tempo.

Le tradizioni vanno tenute vive e trasmesse ai giovani se non si vuole smarrire il senso di appartenenza che lega un popolo al territorio in cui vive, glielo fa amare, rispettare e tutelare.

La storia non è solo quella che si apprende dai libri scolastici, ma è visibile nelle tracce e nelle opere che stanno alla base del presente.

Stefano Panebianco

1^AL ITT-SSA Copernico