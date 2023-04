Tutto pronto per la chiusura del ponte sul Mela lungo la litoranea: si allungano i tempi per la realizzazione della bretella alternativa

Ed alla fine la Città Metropolitana di Messina ha ceduto alla costanti pressioni del Genio Civile in merito alla pericolosità ponte sul Torrente Mela, lungo la litoranea tra Barcellona e Milazzo, emettendo l’ordinanza di chiusura a far data da ieri, ma non in fase di esecuzione.

Nell’ordinanza del responsabile della Città Metropolitana si fa riferimento alla nota del Genio Civile di Messina del 17 aprile scorso con la quale il Rup e Responsabile dei lavori in considerazione “dell’attesa impraticabilità dell’ipotesi di procedere alla demolizione per canteri successivi, nonché le acclarate

condizioni di degrado degli elementi strutturali del viadotto che non assicurano le necessarie condizioni per l’utilizzazione in sicurezza della infrastruttura viaria” richiedeva l’immediata interdizione del traffico veicolare sul viadotto.

La decisione era già stata annunciata prima di Pasqua e era chiaro che non si sarebbero aspettati i tempi tecnici per la realizzazione della bretella alternativa, già finanziata dalla Regione, ma ancora in fase di progettazione. Ad un anno e mezzo dall’apertura del cantiere, datata dicembre 2021, solo adesso si è individuato un pericolo per gli automobilisti in transito sul ponte, che rappresenta una via di fuga essenziale in caso di calamità naturale. Tutto il traffico tra i due centri più popolosi della provincia, con molti pendolari che quotidianamente si spostano per raggiungere il posto di lavoro a Milazzo e Barcellona, sarà dirottato sulla Strada Statale 113, attraverso l’abitato di Merì, che pagherà i disagi di questa situazione.

Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ha ancora adesso criticato la decisione di chiudere il ponte senza una viabilità alternativa: “È incomprensibile il motivo per il quale il Genio Civile di Messina, esecutore dell’opera, abbia eliminato dal progetto esecutivo redatto e depositato nel dicembre 2019 la previsione di percorsi alternativi. Non è dato neppure sapere se ha concordato la modifica con la Città metropolitana proprietaria del ponte (ente appaltante). Oggi subiamo una scelta inaccettabile, denunciata immediatamente come illegittima ed offensiva da tutti i sindaci del territorio e biasimata persino da una nota dell’Asp di Messina, che mette in pericolo i cittadini. Posto che sono stati stanziati i necessari fondi dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture, si pretende la tempestiva realizzazione di una viabilità alternativa“.

Tommaso Pino, consigliere comunale di Forza Italia ed assessore ai lavori pubblici nella precedente amministrazione fino al 2020, attraverso il suo profilo social punta il dito contro l’attuale Giunta: “Avevo già preannunciato cosa avrebbe comportato l’assenza e l’incompetenza dell’amministrazione. Cosa racconteranno adesso a tutti i cittadini e agli imprenditori Senza parole”.