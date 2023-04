Merì: la Stars Dance Academy promuove il contest “Viva la mamma”

La Stars Dance Academy lancia il contest “Viva la mamma”, in previsione dell’omonimo evento in programma per il prossimo 14 maggio presso la Villa Comunale di Merì, in via Vittorio Rundo.

Il presidente dell’ Associazione Giusi Cicciari , invita la cittadinanza a partecipare e a tal proposito spiega: “L’obiettivo principale della manifestazione è quello di valorizzare sempre più la figura della mamma, la donna che dona la vita anche se con il proprio figlio non ha un legame di sangue, ma che vede in quella creatura una ragion d’essere per il resto della propria esistenza. Per prepararci all’evento, abbiamo deciso di lanciare un contest mamma/figli, al quale è possibile partecipare inviando su messanger della pagina Stars Dance Academy, una foto ritraente un momento mamma/figli.. C’è tempo fino al primo maggio. Dal 2 maggio avrà ufficialmente inizio il contest e verranno pubblicate sulla nostra pagina facebook le foto. Le prime 3 foto che riceveranno più like entro la mezzanotte del 13 maggio, saranno premiate durante l’evento del 14. Un premio speciale sarà riservato alla foto che avrà uno sfondo meriese. Ringrazio anticipatamente – ha concluso la presidente – quanti parteciperanno al contest e quanti si uniranno all’evento. Maggiori dettagli verranno forniti in seguito, attraverso le nostre pagine social. Buon divertimento!”