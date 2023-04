Chiusura del ponte sul torrente Mela: il sindaco Calabrò chiede al Prefetto un tavolo tecnico per garantire una viabilità alternativa

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha inviato una lettera al Prefetto di Messina per chiedere la convocazione di un tavolo tecnico finalizzato all’immediata realizzazione di una viabilità alternativa, da utilizzare durante il cantiere per la ristrutturazione del ponte sul Torrente Mela lungo la litoranea di ponente.

Il primo cittadino ha sollecitato un confronto con la Città Metropolitana di Messina (proprietaria dell’opera e committente dei lavori), l’Ufficio del Genio Civile di Messina (stazione appaltante ed ente che ha definito il progetto) e l’Autorità di Bacino (ente preposto ad autorizzare la realizzazione di un tracciato sul greto del torrente), per definire un intervento, già finanziato dell’assessorato regionale alle infrastrutture con 350 mila euro, che sia adeguato a soddisfare le esigenze di mantenimento della circolazione veicolare lungo il percorso stradale interessato dai lavori. Nella nota è stata ribadita la necessità di garantire la tutela della sanità pubblica, considerato che al momento l’unico pronto soccorso attivo per l’intero comprensorio di Barcellona e Milazzo è quello del presidio mamertino. A ciò si aggiunge l’importanza della strada di collegamento come via di fuga in caso di calamità naturale e per gli interventi in emergenza eseguiti dal personale e dai mezzi del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milazzo, l’unico del comprensorio. A questo si aggiungono le ricedute economiche per le attività commerciali che operano lungo la litoranea, a ridosso del periodo estivo.