Barcellona, micro-discarica all’angolo tra via Cattafi e via Garibaldi vicino ai contenitori dei vestiti usati

I contenitori per la raccolta di vestiti e scarpe usate, posizionati in diversi angoli della città, si stanno trasformando in micro discariche a cielo aperto, dove molti incivili abbandonano rifiuti di ogni genere, soprattutto nelle giornate festive in cui il servizio è sospeso.

Un nostro lettore ha inviato una foto della condizione in cui si trovava martedì mattina l’area circostante il contenitore degli indumenti all’angolo tra via Cattafi e via Garibaldi a Pozzo di Gotto. Adesso qualche scatolo è stato rimosso, ma resta la situazione di degrado per chi transito nella zona. Si tratta di immagini che purtroppo si ripetono in quasi tutte le postazioni dei contenitori, che ha portato anche la consigliera Antonella Lepro a presentare un’interrogazione per chiederne la rimozione, davanti alla scarsa funzionalità del servizio ed al mancato svuotamento dei contenuti da parte dell’associazione che aveva proposto la lodevole iniziativa.