Basket, definite date ed orario della serie finale per assegnare i primi due posti in serie B interr.

La Fip Sicilia ha definito le date e gli orari delle finale di serie C Gold, che assegneranno i primi due posti disponibili per le serie B interregionale attraverso i playoff. Dopo le promozioni dirette di Svincolati Milazzo e Piazza Armerina, saranno quattro formazioni messinesi a contendersi la vittoria nei due raggruppamenti dei playoff.

L’Orsa Barcellona, nel girone giallo, affronterà sabato alle 19 al PalaRussello di Messina, la Fortitudo, che gioca la finale con il vantaggio del fattore campo in caso di bella. La gara 2 si disputerà mercoledì 3 maggio al PalAlberti con inizio alle 20.45, mentre l’eventuale gara 3 sarà giocato di nuovo a Messina, sabato 6 maggio sempre alle 19.

Nel girone arancio, sarà sfida tra ex coach di squadre barcellonesi. Il Basket School Messina di Pippo Sidoti ospiterà infatti i cugini del Castanea di coach Dani Baldaro. La gara 1 è in programma domenica 30 aprile alle 19 al PalaMili, mentre la gara 2 si giocherà sempre a Messina al PalaRitiro, mercoledì 3 maggio alle 19. L’eventuale bella è in programma domenica alle 19, sul parquet della Basket School Messina.

Le due formazioni sconfitte nella finale si confronteranno successivamente in una serie al meglio delle tre partite per assegnare il terzo posto disponibile nella serie B interregionale attraverso i playoff.