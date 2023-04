TirrenoAmbiente: assolti due degli ex Presidenti e condannato un ex Amminstratore Delegato

Lo scorso 17 aprile, il collegio penale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso sentenza riguardo i vertici di TirrenoAmbiente.

Crisafulli Antonello e Sebastiano Giambò sono stati assolti dal reato continuato di peculato in concorso, condannato l’Amministratore Delegato Giuseppino Innocenti.

Oggetto del reato erano state delle fatture false afferenti ad operazioni inesistenti, nel periodo di tempo compreso tra il 2009 e il 2013.

A seguito del procedimento penale, il Collegio penale ha assolto “perchè il fatto non sussiste” – e in merito ad una delle ultime fatture del 2013 “per non aver commesso il fatto” – gli ex presidenti di TirrenoAmbiente Crisafulli Antonello, difeso dagli avvocati Fabio Catania e Tommaso Calderone, e Sebastiano Giambò.

L’ex amministratore delegato Giuseppino Innocenti, invece, è stato condannato ad anni 6 e otto mesi di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Sono stati confiscati, inoltre, i 24.200 euro corrispondente alla somma derivata dalla perpetrazione del reato e sono stati trasmessi gli atti alla Procura per le dichiarazioni rese da un testimone nel corso del procedimento, probabilmente perchè ritenute non veritiere.