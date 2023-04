L’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Messina in gita a Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale

È stato scelto uno degli itinerari proposti dall’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto città per visitare parte del patrimonio culturale a Barcellona Pozzo di Gotto e il Borgo di Castroreale.

Ad accogliere le classi seconde della scuola messinese il professore Rosario Andrea Cristelli che insieme alla collega insegnate di Storia dell’Arte Maria Contarino avevano predisposto accuratamente l’itinerario.

A capeggiare il gruppo composto da 70 alunni il Dirigente Scolastico professor Pietro Ruggeri coadiuvato dai docenti Giovanna Centorrino, Rosa Cacciola, Alessia Finocchiaro, Maria Vinti, Fabio Pizzi, Francesca Mortelliti, Francesca Cutugno e Valeria Priulla. La prima tappa ha previsto la visita guidata al Parco Museo Jalari, col suo patrimonio etnografico organizzato nelle botteghe artigiane tra l’arte dei fratelli Pietrini e un paesaggio mozzafiato; a Jalari ha fatto gli onori di casa Vera Pietrini con una ricca colazione di benvenuto a base di prodotti biologici. Gli alunni avevano anche prenotato il laboratorio creativo con la manipolazione dell’argilla con personale esperto che dopo aver spiegato le qualità del materiale, con una carrellata storica dalle origini all’uso dell’argilla fino ad ottenere la ceramica.

Gli alunni, assistiti, hanno manipolato l’argilla e realizzato dei prodotti personali. Durante il percorso culturale didattico è stata tratteggiata la storia del “sogno” che sta all’origine del “mondo Jalari” e le peculiarità dei fratelli Salvatore e Mariano Pietrini. Gli alunni inoltre approfondiranno il linguaggio artistico di Mariano Pietrini attraverso un approfondimento tematico in aula che vedrà la produzione di compiti di realtà legati alla visita guidata con tecniche miste che verranno successivamente selezionate ed esposte in GALLERIA PROgetto CITTA’.

A Castroreale la scolaresca è stata accolto dalla preziosissima professoressa Mariella Sclafani che, per mezzo della Pro Loco “Artemisia” di Castroreale, si è resa disponibile a guidare il gruppo. Dopo aver visitato la chiesa di Sant’Agata col “Cristo Lungo” con il Gruppo Annunciazione di Antonello Gagini gli alunni si sono rifocillati nella Sala Venini messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale per poi procedere nel pomeriggio con la visita guidata al Museo Civico con le opere antiche e con l’opera Epicarmo di Hidetoshi Nagasawa per raggiungere poi la Torre fortificata e infine incontrarsi nella Piazza del Duomo. Ultima tappa del tour il Parco Urbano Maggiore Giuseppe La Rosa a Barcellona Pozzo di Gotto con le opere di Hidetoshi Nagasawa e la piazza della vecchia Stazione Ferroviaria con il Seme D’Arancia di Emilio Isgrò e la sede di GALLERIA PROgetto Città.

Gli alunni e i docenti hanno manifestato vivo apprezzamento per l’intensa giornata culturale vissuta a Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale.