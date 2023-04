L’Anpi Barcellona festeggia il 25 aprile ricordando Giovanni Millimaggi

Per festeggiare la ricorrenza del 25 aprile, l’ANPI DI Barcellona P.G. ha ricordato Giovanni Millimaggi, con un incontro organizzato domenica 23, presso la libreria Gutenberg, per presentare il libro di Daniele Millimaggi “Un uomo libero” sulla storia di Millimaggi, scritta dal nipote.

Nel corso del confronto, moderato da Tindaro Bellinvia, da Pippo Martino e da Mariachiara Millimaggi figlia dell’autore del libro Daniele e pronipote dell’antifascista Giovanni Millimaggi, si è parlato di antifascismo e resistenza.

La storia di Giovanni Millimaggi

Giovanni Millimaggi nacque a Barcellona Pozzo di Gotto l’11 gennaio 1887. Giovanissimo, iniziò a insegnare, scrisse di pedagogia e collaborò anche con alcuni periodici di politica, oltre che di pedagogia scolastica. Negli anni Venti si avvicinò al pensiero socialista e dopo la scissione di Livorno aderì al comunismo. Nel 1920, la polizia cominciò a interessarsi alle sue idee politiche e iniziò a spiarlo, redigendo periodicamente delle note per la Prefettura. Nel 1925 conseguì la laurea in Giurisprudenza. Nel 1929, sempre a causa delle sue idee politiche, fu costretto a trasferirsi a Milano, città nella quale prese contatto con gli oppositori del regime e divenne un reclutatore di corrieri tra i fuoriusciti e gli antifascisti rimasti in patria. Arrestato, cominciò una lunga peregrinazione tra carcere e confino. A Ponza ritrovò tra gli altri Giorgio Amendola e conobbe Sandro Pertini. Alla fine della guerra, dedicò alla politica gli ultimi anni della sua vita, sedendo nel consiglio comunale di Messina. Morì nel 1953 all’età di 66 anni.