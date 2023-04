L’Aiga Barcellona tra i protagonisti del Consiglio direttivo nazionale di Palermo

Si è svolto a Palermo lo scorso 21 e 22 aprile, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA che ha visto la partecipazione di centinaia di giovani avvocati provenienti da tutta Italia.

In rappresentanza del territorio barcellonese e del foro di Barcellona P.G. hanno partecipato molti membri della sezione locale dell’Aiga – Associazione Italiana Giovani Avvocati. Tra questi, il presidente Andrea Ravidà e Mariella Sottile, storica voce dell’AIGA e attuale componente e coordinatore area sud della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli. Ta gli altri, anche gli avvocati Geri Pisana, Mario Meo, Anna Lo Presti, Stefano Materia, Lucia La Rosa.

Dai canali social della zione barcellonese Aiga arriva la soddisfazione di tutta la sezione, con le parole del presidente, l’avv, Andrea Ravidà che ha commentato: “Siamo felici di aver partecipato ad un così importante momento associativo ed orgogliosi che anche la nostra sezione abbia un ruolo attivo anche nell’ambito del panorama nazionale. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che la nostra sezione continui ad attrarre giovani leve e sia punto di riferimento per i giovani professionisti del nostro territorio”.

Oltre a una tavola rotonda in cui si è discusso di Ordinamento Giudiziario e che ha visto la presenza di importanti relatori del mondo dell’avvocatura, della magistratura e della politica – anche nazionale – il Consiglio direttivo nazionale è stato descritto come il “consiglio dell’emozione e dell’orgoglio”. Durante l’evento, infatti, si è dato spazio al ricordo di una delle colonne portanti di Aiga Giovanni Savigni, oggi scomparso. Congratulazioni da tutta Aiga sono stati espressi anche per la nomina, avvenuta pochi giorni fa, di Francesco Greco, già presidente nazionale di Aiga, oggi Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Un momento associativo molto importante che ha visto la presenza di Francesco Greco e di Valter Militi, anch’egli già presidente nazionale di Aiga ed oggi Presidente di Cassa Forense; entrambi al vertice delle due massime Istituzioni dell’Avvocatura.

“Questo è un orgoglio per la nostra associazione – ha commentato l’avv. Mariella Sottile – perché Aiga si conferma essere il motore inesauribile dell’avvocatura italiana. Non possiamo che essere fieri di questo importante risultato, solo chi fa parte o ha fatto parte di questa associazione può apprezzarne il valore e percepire l’importanza di un impegno che è innanzitutto passione e voglia di migliorare la condizione dei giovani avvocati e della giustizia. Un impegno che, peraltro, permette di creare rapporti umani che vanno oltre l’aspetto professionale e che nel tempo si traduce in un sentimento molto netto di appartenenza”.

Hanno presenziato, tra gli altri, anche Alberto Vermiglio, già presidente nazionale Aiga, nonché Francesco Pizzuto, consigliere del CNF per il distretto di Messina.

Il Presidente del Coa Palermo Dario Greco, presidente nazionale dal 2011 al 2013 e padrone di casa, ha confermato quello che già avevano espresso sia Francesco Greco che Valter Militi e cioè che: “Non c’è nulla che sia paragonabile all’Aiga, all’associazionismo forense, un impegno finalizzato semplicemente a migliorare la nostra professione, la giustizia e la società; un impegno che ci anima poiché incapaci

di essere isole che stanno nel proprio studio a scrivere comparse, ma con la voglia di condividere un percorso che si conferma essere uno dei più belli della nostra vita”.