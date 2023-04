Comunali2023, scade alle 12 del 3 maggio il termine per la presentazione delle candidature per le elezioni del 28 e 29 maggio

Si scaldano i motori della campagna elettorale nei comuni siciliani che andranno al voto il prossimo 28 e 29 maggio per il rinnovo dei consigli comunali e per la scelta del sindaco.

In provincia di Messina sono oltre trenta le comunità che si apprestano ad eleggere l’amministrazione che dovrebbe guidare il paese per cinque anni fino al 2028. Si tratta dei seguenti comuni (in grassetto i centri del comprensorio tirrenico): Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’ Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’ Andrea, Militello Rosmarino, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Sant’Agata di Militello, Santa Lucia del Mela, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina.

La prima tappa per i candidati è già fissata con iI termine per la presentazione delle liste alla segreteria del comune di riferimento, tra venerdì 28 aprile e fino alle ore 12 di mercoledì 3 maggio 2023. In quella data si conosceranno schieramenti e forze in campo, che si confronteranno (ci auguriamo) sui programmi e sulle prospettive di sviluppo del territorio di riferimento.

Nel corso dei prossimi giorni, vi daremo riscontro sui nomi dei candidati e sulle liste che li sosterranno nel loro percorso amministrativo.

