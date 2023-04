Calcio da tavolo, il Barcellona Ct fa il pieno nel II memoriale “Carmelo Bilardo”

Il Barcellona CT ha conquistato la medaglia d’oro in tutte le categorie del II Memorial “Carmelo Bilardo”, torneo organizzato per ricordar il vicepresidente della società prematuramente scomparso.

Nella categoria ECCELLENZA, a conquistare il titolo è Antonio La Torre che, in una finale tutta biancorossa si impone sul fratello Claudio per 5-4. Antonio, dopo la fase a gironi, ha incontrato Armando Giuffrè ai quarti di finale, prevalendo per 5-4 ai tempi supplementari. Sempre al sudden-death si è conclusa anche la semifinale contro il compagno di squadra Carmelo Sciacca, in un match conclusosi col punteggio di 3-2. Claudio, invece, ai quarti ha incontrato il biancorosso Peppe Torre vincendo per 6-5; approdato quindi in semifinale, ha trovato il messinese Riccardo Natoli, su cui si è imposto per 5-3. La corsa di Salvuccio Mandanici e Francesco La Torre si è invece fermata ai barrages, rispettivamente contro Riccardo Natoli (3-4 al sudden death) e Riccardo La Rosa (1-2).

Carmelo Natale e Angelo Coppolino, usciti dal tabellone principale, hanno proseguito nel torneo CADETTI. Quest’ultimo, passati i barrages, si è fermato ai quarti per mano di Maria Felice Merkouris, in un match terminato ai tiri piazzati col punteggio di 1-2 per la palermitana. Carmelo, invece, è arrivato in finale, superando Daniele Calcagno ai quarti (3-1) e Giuseppe Frasca in semifinale (2-1). Ad attendere l’aquilotto in finale c’era la Merkouris, su cui Carmelo si è imposto ai tiri piazzati per 2-1, portando a casa la medaglia d’oro.

Anche nella categoria PROMOZIONE il Barcellona CT fa incetta di titoli. Dopo la fase a gironi, approdano in semifinale Marco Rossitto contro il messinese Goffredo Campagna, e Carmelo Calvo contro la barcellonese Giovanna Lo Cascio. La prima semifinale vede prevalere Campagna, impostosi per 3-0; nel secondo scontro tutto biancorosso la spunta Carmelo Calvo, che vince 6-1, per poi portare a casa anche la finale contro Goffredo Campagna col punteggio di 6-4.

Nel consolazione promozione a spuntarla è ancora un barcellonese: Samuele Coppolino, superato in semifinale il compagno di squadra Aleksandar Rossitto (7-0), porta a casa la finale contro Stefano Stagno, in un match conclusosi ai tiri piazzati col punteggio di 3-2.

Nella finale LADIES giocata tra le barcellonesi Monica Perdichizzi e Giovanna Lo Cascio, a spuntarla è la prima per 2-0; tutta biancorossa è anche la finale UNDER, disputata da Samuel Coppolino e Aleksandar Rossitto e vinta dal primo col punteggio di 1-0.