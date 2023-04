Basket, sarà la Fortitudo Messina l’avversario dell’Orsa Barcellona nella finale per la serie B: oggi a Catania in palio il titolo regionale U20

Sarà come previsione la Fortitudo Messina a contendere il primo del tre posti disponibili per la serie B interregionale all’Orsa Barcellona nella finale del girone giallo dei playoff di serie C Gold.

La formazione messinese non ha smentito il pronostico della vigilia ed ha superato il gara 3 il Catanzaro con il punteggio di 70-55. La Fortitudo, terza alla fine della stagione regolare, avrà il vantaggio del fattore campo nel caso dell’eventuale gara 3 con i barcellonesi e la gara 1 sarà in programma sabato 29 aprile a Messina al PalaRussello. La gara 2 al PalAlberti sarà disputata invece la sera di mercoledì 3 maggio.

Nella stagione regolare, la Fortitudo ha violato il palazzetto barcellonese nella gara d’andata con il punteggio di 62-88 disputata a gennaio, in un momento negativo della stagione giallorossa. Gli orsacchiotti di coach Pippo Biondo hanno comunque ricambiato il blitz esterno, superando a domicilio la Fortitudo nella gara di ritorno con il punteggio di 77-82.

Oggi a Catania la finale regionale U20 tra Orsa e Gela

L’attenzione della società barcellonese per oggi è concentrata sulla finale regionale della categoria Under 20, che vedrà di fronte l’Orsa Barcellona e il Melfa’s Gela in una gara secca che assegna un titolo già vinto due volte negli ultimi anni dalla formazione barcellonese. La palla a due è fissata alle 19:00 nella Palestra Leonardo Da Vinci di Catania. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Melfa’s Gela Basket (link qui).

“La finale è quella giusta – ha dichiarato alla FIP Sicilia Filippo Biondo, allenatore Asd Orsa Basket Barcellona – per com’è andato il campionato, perché siamo le due squadre più forti. Noi siamo sulle ali dell’entusiasmo perché arriviamo bene da un punto di vista mentale: abbiamo fatto un grande filotto in C Gold, con un gruppo identico a cui si aggiunge qualche senior. Gela è forte e atletica, corre e salta, caratteristiche molto importanti per l’U20, ed è esperta. Sicuramente sarà una bella partita e speriamo di arrivarci al meglio per vincerla”.

L’Orsa Barcellona ha dominato il girone di qualificazione con 12 vittorie e 2 sconfitte e nell’albo d’oro degli ultimi anni conta due vittorie nella finale under 20 nel 2015-2016 e nel 2018-2019.