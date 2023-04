Basket, l’Orsa Barcellona si laurea campione regionale Under 20: in finale battuto il Gela

Prima (e tutti si augurano non ultima) soddisfazione stagionale per l’Orsa Basket Barcellona, che ha conquistato il titolo di campione regionale Under 20, al termine della finale disputata a Catania con il Melfa’s Catania.

Gli orsacchiotti di coach Pippo Biondo, coadiuvato da Beppe Pirri, hanno tenuto in mano la partita fin dalle prime battute, come confermano i parziali di 27-18, 49-39 e 75-61 ed il risultato finale di 95-83. Oltre ai dirigenti della società, era presente alla partita anche l’assessore allo sport di Barcellona, Roberto Molino.

Da domani si inizierà a preparare la gara 1 per la promozione in serie B interregionale in programma sabato pomeriggio a Messina contro la Fortitudo.

Pubblichiamo il momento della premiazione, ripreso dalla pagina ufficiale dell’Orsa Barcellona.