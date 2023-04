Stalking, una vittima di Barcellona sarà tutelata dalla nuova App su dispositivo elettronico

Ha trovato finalmente una concreta applicazione la nuova disciplina legislativa che prevede l’installazione di un dispositivo elettronico, sul telefonino della vittima dei reati di genere, che si attiva nel caso in cui l’autore si avvicina oltre il limite imposto dall’Autorità.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona PG Dott. Giuseppe Caristia ha, infatti, emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane barcellonese, difeso dall’Avv. Gaetano Pino, indagato per atti persecutori, con la quale ha imposto il divieto di avvicinamento ad una distanza non inferiore a 500 metri dalla ex fidanzata, mediante l’applicazione del braccialetto elettronico direttamente collegato tramite una specifica App al telefonino della vittima ed al Comando dei Carabinieri.

L’indagine condotta dai Carabinieri e coordinata dal PM Dott.ssa De Toni ha permesso di ipotizzare una condotta vessatoria e minacciosa nei confronti della vittima caratterizzata da appostamenti, irruzioni in casa, inseguimenti, reiterate telefonate e messaggi tramite tutti i social. L’intensa escalation dello stalker è stata ritenuta altamente pericolosa per la giovane donna presa di mira dopo l’interruzione del rapporto sentimentale. Anche la vittima del reato di stalking, pertanto, prestando il proprio consenso all’installazione dell’app e mediante questo dispositivo elettronico ha in concreto a disposizione uno strumento sul telefono cellulare che la avvisa in tempo reale tramite un messaggio sonoro definito “di alert” se il presunto autore pone in essere le condotte in violazione alle prescrizioni imposte dal Giudice, che impongono un distanziamento di almeno 500 metri della donna.