Mazzarrà Sant’Andrea, consegnati i lavori di riqualificazione del campo sportivo

Sono stati consegnati i lavori di riqualificazione del Campo Sportivo di Mazzarrà Sant’Andrea. Ad eseguirli sarà la ditta IGECOS del Geometra Marco Speziale con sede a Brolo per un importo totale con un ribasso d’asta al 30% di euro 331.231,45 più euro 4.610,90 per oneri di sicurezza.

L’Impianto Sportivo, di contrada Castello, in atto si trova “in condizioni poco attrattive per essere utilizzato nel pieno delle sue possibilità”. L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di partecipare al Bando dell’Ufficio Sport e Periferie in scadenza il 30 settembre 2020. Il progetto è stato redatto alla Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Architetto Nadia Lupica Spagnolo.

I lavori riguarderanno l’efficientamento dell’impianto di illuminazione del Campo Sportivo riguardante le quattro torri portafari con scala e piattaforma fissa. Ma soprattutto la ristrutturazione degli spogliatoi esistenti che prevede: la demolizione dei pavimenti e rivestimenti esistenti, la rimozione dei sanitari, la rimozione degli infissi esterni ed interni che in atto risultano alquanto degradati, la rimozione dell’intonaco interno (ammalorato) per un’altezza di 80

cm, il risanamento di parte del solaio, il rifacimento degli impianti, il rifacimento dell’intonaco interno; la collocazione dei nuovi sanitari, il rivestimento dei Servizi igienici con piastrelle di ceramica maicolate di 1° scelta, la pavimentazione, su massetto di sottofondo isolante, con piastrelle di Klinker ceramico in monocoltura, non assorbente, non gelido, di prima scelta con superficie smaltata, la collocazione di infissi interni ed esterni, a tinteggiatura per interni con pittura antimuffa. Saranno inoltre collocati pannelli fotovoltaici nel rispetto della politica di risparmio energetico intrapresa dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. RUP è il Geometra Giuseppe Di Natale. Direttore dei lavori sarà l’Ingegnere Francesco Buglisi, Capogruppo Mandatario del R.T.P. Ingegnere Francesco Buglisi – Ingegnere Matteo Mazzeo.

“Un altro traguardo raggiunto – ha affermato il Sindaco Carmelo Pietrafitta – L’ennesimo cantiere che si apre nel nostro paese che sta conoscendo la sua Primavera. Questa rinascita, ne sono certo, sarà suffragata dai fatti successivi. Una bella struttura sportiva sarà un motivo per incentivare l’attività nella nostra comunità. Ma soprattutto costituirà un’ulteriore attrattiva per le squadre provenienti da fuori che qui potranno allenarsi, organizzare tornei. Questo può essere un punto di partenza per incentivare l’economia locale. Sono convinto che ancora ci sia molto da fare. Lo faremo insieme. Tutti noi mazzarresi, insieme”.