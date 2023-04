Rodì Milici Music Fest in occasione del 25 aprile

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, l’Associazione “Milici: ieri, oggi e domani” presieduta da Davide Munafò, ripropone il “Rodì MIlici Music Fest”, giunto alla sua seconda edizione.

Dalle ore 11 presso il Centro Polisportivo Iarrisi, in via Trazzera a Miici, si potrà godere di musica live con: Dardania, Band of Gypsys, Xxx, Ragazzi Terribili, Harakiri, Los Santos, In nome di Rosa, Michele Fugazzotto, Bruco Live Project, con Dj set di Dj Melo Aliberti.

Ospiti della giornata saranno gli SugarFree. L’ingresso è libero e sarà consentito accedere ai campi di Calcetto e Tennis. Vi sarà, inoltre, un punto ristoro.