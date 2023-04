La Scuola Primaria di Calderà dell’I.C. D’Alcontres in visita al Museo Epicentro

Interessante mattinata culturale artistica con la visita degli alunni delle classi terza, quarta e quinta, dell’Istituto Scuola Primaria di Calderà, Istituito D’Alcontres in visita ai “luoghi della cultura di Gala”, accompagnati dagli insegnati: Rose Foti, Nieves Accetta, Rosella Molino, Maria Nevoso, Francesca Porcino, Daniela Greco, e da una delegazione di insegnanti spagnoli Julia Maria Palomares Monsalve, Margherita Leon Arroyo, Nuria Cantero Rodriguez, proveniente da La Carolina, jaen Andalusia, che si sono collegati in videoconferenza dal giardino del museo con gli alunni Spagnoli.

A fare da intrattenimento sono stati gli artisti Nino Abbate e Salva Mostaccio, fondatori e operatori culturali del Museo e il fotografo Gianluca Abbate che ha documentato l’evento. La prima tappa è stata allo Studio d’Arte Epicentro, Archivio del museo dove hanno avuto la possibilità, oltre a vedere i cataloghi, documenti e le fotografie dei personaggi storici passati da Epicentro, anche i “pavimenti in mosaico” realizzati ultimamente da Nino e Salva, di cui la storica e saggista Patrizia Zangla, ha scritto una recensione per una maggiore conoscenza dei luoghi di Gala. La visita e proseguita nel “Giardino di Salva”, dove gli alunni si sono immersi in un percorso di verde poetico e artistico, tra sculture poesie e percorsi d’acqua. Infine per completare l’itinerario culturale gli spazzi della collezione del “Museo Epicentro” con oltre 1200 mattonelle d’arte, di cm.30×30 realizzate dai maggiori artisti storici italiani e stranieri, dal movimento di Corrente fino alle ultime generazioni, tanto da ottenere la gratificazione nel 2022, come “Luogo del Contemporaneo” del Ministero dei Beni Culturali.

La cultura, insegna divulga conoscenza e sapere, questa strada si deve seguire per un maggiore sviluppo del territorio barcellonese.