Barcellona, una delegazione polacca in visita al Comune nell’ambito dei progetti Erasmus+

La delegazione di rappresentanti della provincia di Miedzyrzecz (Polonia), attualmente a Barcellona P.G. per una visita a supporto della cooperazione nell’ambito dei progetti Erasmus+, organizzata in questi giorni dal gruppo EProjectConsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, è stata accolto per un incontro istituzionale presso la sede del palazzo comunale della città del Longano.

La visita della delegazione polacca è stata programmata con l’obiettivo di far conoscere da vicino il funzionamento di EProjectConsult, il suo team di lavoro ed alcune delle realtà locali con cui collaboriamo che cooperano all’implementazione dei progetti di mobilità europei.

Entrambi i coordinatori della mobilità, il dott. Nino Pietrini per EProjectConsult e la dott.ssa Linda Maciejewska-Pertek, hanno ritenuto opportuno organizzare una visita presso il Comune di Barcellona P.G. durante la quale il presidente della provincia di Międzyrzecz, Aleksandra Olender, il direttore del dipartimento di istruzione e cultura, Andrzej Sobczak ed il direttore del Centro per la formazione professionale di Międzyrzecz, Artur Duda, hanno avuto il piacere di conoscere, il sindaco di Barcellona P.G. Pinuccio Calabrò. l’assessore alla Cultura Angelita Pino ed il funzionario dell’Ufficio Teatro Pietro Maggio che si sono presentati e hanno esposto le iniziative in programma nel settore dell’Istruzione e della promozione culturale. L’assessore Angelita Pino ha consegnato ai delegati polacchi alcuni testi sulle tradizioni della città di Barcellona Pozzo di Gotto, partendo dalla processione delle Varette.

Nel corso della visita, la delegazione è stata ospitata presso l’Istituto Tecnico Commerciale, per Geometri e Turistico “Enrico fermi” con cui l’associazione A Rocca collabora ormai da parecchi anni alla messa in atto di progetti Erasmus+. Quest’ultima visita è stata un’occasione per parlare dei sistemi educativi in vigore nei due Paesi europei e per presentare le attività scolastiche dell’Istituto.

La mobilità si concluderà oggi 21 Aprile presso il Parco Museo Jalari.