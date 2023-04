Barcellona, apre oggi il nuovo “Scarpinando” all’interno del centro commerciale Parco Eolie

Barcellona Pozzo di Gotto si arricchisce di una nuova importante realtà: il Parco Eolie, un moderno centro commerciale che sorge nel cuore del polo commerciale della città, all’interno del quale si trova il rinomato negozio di calzature ed accessori Scarpinando.

Lo store Scarpinando accoglierà i visitatori in un ambiente spazioso e luminoso, dal design accattivante, presentando una vasta scelta di scarpe ed accessori di tendenza, caratterizzati da modelli di alta qualità e dalla lavorazione impeccabile, adatti ad ogni occasione e stile: dagli articoli più esclusivi ed eleganti, a quelli più casual, perfetti per chi ricerca design e comodità.

Inoltre, all’interno dello store, vi sarà il corner Sportado con un’ampia selezione di scarpe, abbigliamento e accessori sportivi dei marchi più blasonati.

La superficie di oltre 1000 mq del negozio, realizzata con materiali di alta qualità, garantirà un’esperienza di shopping perfetta per i fashion addicted. Il personale sarà sempre a disposizione dei clienti e attento alle loro esigenze, fornendo consigli e indicazioni preziose per scegliere il modello giusto.

Scarpinando e il Parco Eolie diventano il punto di riferimento per gli acquisti di scarpe e accessori di tendenza, rappresentando un’occasione da non perdere per gli appassionati della moda.

L’inaugurazione ufficiale del 21 aprile alle ore 17:00 sarà un evento da non perdere.

redazionale