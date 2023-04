24liveSchool: OR.SA. Basket, ecco cosa c’è da sapere

Main sponsor di 24live School

Quando si chiede ai cittadini di Barcellona di parlare della loro città, nella grandissima maggioranza dei casi, nella loro mente affiorano solamente gli aspetti negativi della loro comunità. Infatti, nella maggioranza dei casi, si dimenticano che in questa cittadina di poco più di 40mila abitanti esistono anche realtà positive.

OR.SA. Basket: molto più di una semplice squadra. Ad esempio, proprio a Barcellona, gioca una squadra di pallacanestro che milita in Serie C Gold ed i risultati non sono affatto negatavi.

Il nome, come facilmente intuibile, deriva dall’Oratorio Salesiani, centro che ha aiutato ed aiuta tutt’oggi moltissimi giovani in difficoltà.

Questa realtà, però, non è incentrata solamente sulla prima squadra: infatti, l’OR.SA. accoglie ragazzi interessati a questo sport per portarli, attraverso sia il gioco sia il duro lavoro, verso qualcosa di più grande. Non tutti devono per forza aspirare a “diventare qualcuno” per entrare a far parte di questa grande famiglia: infatti, il motto dei coach Filippo Biondo e Ryan Bucci è: “Il divertimento prima di tutto”. Quindi, giocare è anche un modo per tenersi in forma ridendo e scherzando.

Ritornando a parlare del main team, è bene sapere che le partite giocate in casa al Palalberti sono accessibili a tutti.

Con l’ultima vittoria nel playoff, il team siciliano, adesso si può veramente sognare in grande e lottare fino alla fine per l’accesso alla categoria successiva, la Serie B interregionale (anche se nella storia del club c’è stata anche la militanza in Serie A2) e magari tornare a splendere come ai vecchi tempi.

Francesco Orlando

classe 1 a CS – IIS Medi Barcellona P.G