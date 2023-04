24liveSchool. Ero un bullo, storia di rinascita

Main sponsor di 24live School

Quest’anno i docenti di Lettere del nostro Istituto hanno proposto a tutti i ragazzi delle classi terze la lettura di Ero un bullo, un libro di Andrea Franzoso che parla della storia di Daniel Zaccaro. Il protagonista è un ragazzo della periferia di Milano per il quale fin dalle prime pagine del libro non si può non provare empatia.

Cresce in una famiglia dal clima teso, ama il calcio e già a dieci anni gioca con la maglia dell’Inter, ma quando, durante una partita, manca il gol decisivo il suo sogno di diventare un famoso calciatore svanisce per sempre. Da qui la vita di Daniel va rapidamente in rovina.

Si convince che l’unico modo per essere accettato sia incutere timore e diventa un temuto bullo. Inizia a compiere perfino delle rapine e, furto dopo furto, finisce al carcere minorile Beccaria di Milano. Ormai Daniel è un ragazzo perso, ne è consapevole lui e così pensano tutti gli altri. Per fortuna però incontra Don Claudio, che gli mostra una nuova strada e gli offre un’occasione di rinascita. Un romanzo di formazione, un libro a lieto fine insomma, si può dire…

Degna conclusione di questa lettura è stata l’incontro con l’autore che, calendarizzato inizialmente a dicembre, è stato poi rimandato a causa dell’alluvione che ha colpito Barcellona e ci ha costretti alla videoconferenza. Anche se attraverso uno schermo, è stato comunque un momento piacevole e costruttivo. In questa occasione Andrea Franzoso ha risposto a tutte le domande poste da noi ragazzi sempre con entusiasmo e infinita gentilezza. Ci ha raccontato come il libro sia nato un po’ per caso: stava lavorando a un altro progetto, quando un giorno trova un articolo riguardante Daniel Zaccaro che lo incuriosisce, così inizia ad interessarsi alla sua storia. Riesce ad incontrare Daniel e quasi tutti i personaggi presenti nel libro e dai loro racconti fa nascere quindi “Ero un bullo”, libro su cui l’autore ha rivelato che probabilmente uscirà un film.

Una delle cose più significative dell’incontro è stata una confidenza raccontata da Andrea Franzoso: pur essendo stato da giovane vittima di bullismo, è comunque riuscito con questa storia ad immedesimarsi in colui che un tempo sarebbe potuto essere il suo antagonista. Indubbiamente la cosa ha fatto riflettere molti.

Oltre a porgere delle domande all’autore tutti gli alunni della 3E hanno anche contribuito con la realizzazione di un booktrailer inviato poi all’autore. Speriamo che lui e Daniel abbiano apprezzato l’impegno e il nostro lavoro, il primo di questo tipo e sicuramente migliorabile, ma fatto con entusiasmo.

Canfarelli Martina Sole e Munafò Federica

classe III E IC Bastiano Genovese