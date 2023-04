24liveSchool. Avis di Falcone, un appuntamento con la speranza

Main sponsor di 24live School

La classe III B di Tonnarella ha avuto l’opportunità di visitare la sede dell’Avis di Falcone.

L’AVIS Comunale di Falcone è stata costituita il 24/04/2004 e fa parte di una più vasta organizzazione che a livello nazionale si articola nell’AVIS Nazionale: è un’associazione che salva la vita alle persone grazie alla donazione del sangue.

All’ingresso ci ha accolto un socio che ci ha spiegato che si tratta di un’Associazione alla quale aderiscono tutti coloro che scelgono di donare volontariamente e anonimamente il proprio sangue.

Entrando c’è la sala d’attesa dove il donatore aspetta di essere chiamato : dopo ,viene fatto accomodare in una sala dove viene visitato e si raccolgono informazioni su eventuali patologie o farmaci che assume. Dopodichè il medico fa compilare al donatore dei fogli dove dichiara di pesare più di 50 chili ,di essere maggiorenne e di non avere patalogie.

Continuando la nostra visita all’interno dei locali abbiano notato una sala con un frigo, 3 materassini e un armadio: qui ci sono tutti gli strumenti utili in caso di un eventuale malore del donatore. Una volta sdraiato al donatore viene prelevato 450 ml di sangue circa: il sangue poi viene messo in delle sacche e poi in un frigo ad una temperatura compresa tra i +2°C ei + 6°C. Si può donare sangue ogni 3 mesi per i maschi e le donne non in età fertile, due volte l’anno per le donne in età fertile: la procedura dura circa 15 minuti.

Successivamente il sangue viene portato in ospedale. Grazie a questo sangue si salva la vita a molte persone. Sul muro, poco dopo l’ingresso, sono scritti i nome delle persone che hanno fatto delle donazioni per comprare le autoemoteche,unità mobili per la donazione. Per l’associazione quei nomi rappresentano la speranza della vita e rimarranno indimenticabili per sempre.

Noemi Catalfamo

Classe III B Plesso Tonnarella – IC Novara di Sicilia