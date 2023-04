Don Irlandese: “Pronto a collaborare, come disposto dal vescovo, ma si dica cosa manca per l’agibilità della nuova chiesa di Don Bosco”

A pochi giorni dall’intervista esclusiva rilasciata a 24live dal direttore dei Salesiani, don Carmelo Umana, sulle difficoltà riscontrate nell’apertura della nuova chiesa di Don Bosco, abbiamo sentito don Agostino Irlandese, benefattore che si è fatto carico delle spese per la realizzazione dell’opera, investendo già oltre 2 milioni di euro.

Don Irlandese ha voluto chiarire un paio di aspetti, rispetto a quanto riferito da don Carmelo Umana: “Sulla vicenda della richiesta di agibilità della struttura – ribadisce – mi preme sottolineare come aspettiamo da un anno di sapere cosa manca e quali documenti produrre per ottenerla. Si tratta di aspetti burocratici che dovranno affrontare il direttore dei lavori e la ditta che li ha completati, che ancora non sono stati definiti. Da parte mia posso dire che mi sono impegnato economicamente in questo progetto, perchè ci ho creduto fin dall’inizio, superando tutte le difficoltà e gli ostacoli che abbiamo trovato in questo percorso. I problemi di carattere tecnico andranno affrontati e risolti dai tecnici, ma è chiaro che da finanziatore dell’opera, desidero sapere perchè l’iter per l’agibilità si è bloccato e cosa manca per ottenerla, considerato che ancora oggi, a distanza di un anno dalla conclusione dei lavori, non è stato chiarito quali documenti servono per arrivare ad ottenere l’agibilità parziale della struttura”.

Sulla gestione della nuova chiesa di Don Bosco, don Irlandense è chiaro: “Personalmente mi atterrò a quanto disposto dall’arcivescovo nell’ultima comunicazione inviata a me ed ai Salesiani di Sicilia. Sono pronto alla collaborazione, come già riferito a monsignor Accolla nei termini richiesti nella sua lettera, sulla base delle indicazioni che lui stesso ha fornito. Superato l’ostacolo dell’agibilità dell’edificio, sarà il vescovo ad istituire la Rettoria e l’ispettoria salesiana a nominare il Rettore, con cui sarò chiamato a collaborare per definire il calendario dell’attività di culto e di religione all’interno della nuova chiesa. In quest’ottica di condivisione, proporrò di mantenere le funzioni liturgiche negli orari in cui si svolgono attualmente nella cappella dei Salesiani, a cui aggiungere le messe che saranno officiate dal sottoscritto. Da finanziatore dell’opera credo sia inoltre corretto avere la possibilità di accede liberamente alla struttura, mantenendo l’ufficio dove poter ricevere i fedeli che vorranno incontrarmi. Ribadisco, quindi, la massima disponibilità alla collaborazione con il nuovo Rettore, che sarà chiamato a guidare la chiesa di Don Bosco”.

C’è da aggiungere come il vescovo, nella sua comunicazione, abbia richiesto, per la gestione amministrativa, una contabilità separata ed un conto corrente dedicato, con la costituzione di un autonomo Consiglio per gli affari economici. A don Irlandese ha richiesto anche la consegna dell’immobile all’ispettoria salesiana quale proprietario, che si assumerà l’onere di completare tutte le opere previste dal progetto e non ancora eseguite, con riferimento al centro polifunzionale ed all’immobile che collegherà dall’interno la nuova chiesa con l’attuale struttura dell’oratorio.

La questione resta quindi aperta, ma registriamo la volontà di entrambe le parti di raggiungere l’obiettivo dell’apertura della nuova chiesa. In questa fase il primo nodo da sciogliere resta quello dell’agibilità parziale dell’opera, con un iter burocratico che per vari motivi stenta a decollare e su cui proveremo a fare chiarezza nei prossimi giorni. Subito dopo si dovrà attuare il principio di collaborazione richiesto dall’Arcivescovo, su cui si dicono disponibili sia i Salesiani, sia don Irlandese, per trovare quella comunione d’intenti e quella condivisione, punti fermi della dottrina di Don Bosco.