Il traffico di Barcellona Pozzo di Gotto è interrotto tra la via Salvatore Cattafi e la Via Kennedy. E’ stato richiesto, infatti, l’intervento dei Vigili del fuoco a causa della caduta di calcinacci dal balcone di un condominio di Via Cattafi.

Nell’attesa della messa in sicurezza dello stabile, la viabilità è stata interrotta dal corpo dei Vigili urbani della Polizia Municipale.