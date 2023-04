Barcellona, il presidente del Consiglio Pino e la consigliera Lepro lasciano il gruppo di Forza Italia

La scelta di campo del presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino e della consigliera comunale Antonella Lepro, dopo la rottura tra l’amministrazione comunale e il gruppo di Forza Italia che fa riferimento al deputato nazionale Tommaso Calderone era già stata fatta, con un sostegno alla giunta del sindaco Pinuccio Calabrò.

I due esponenti politici oggi hanno formalizzato la rottura con il partito di Forza Italia, aderendo al gruppo misto di Palazzo Longano. Cambia solo nella forma, ma non nella sostanza il rapporto di forza all’interno del civico concesso tra la maggioranza vicina alle posizione dell’Amministrazione e l’opposizione composto da quattro consiglieri di Forza Italia, Tommaso Pino, Lidia Pirri, Carmelo Pino e Gianfranco Benenati, da Melangela Scolaro del gruppo misto, dai due consiglieri di Barcellona al centro, Ilenia Torre e Giuseppe Abbate, dai tre esponenti di Città Aperta, Gabriele Sidoti, Antonio Mamì e Raffaella Campo, e dal rappresentante del Pd, David Bongiovanni. La giunta comunale può contare sugli otto consiglieri di Fratelli d’Italia, sui due rappresentanti della liste civiche Tindaro Grasso e Stefano La Malfa, su Angelo Paride Pino ed Antonella Lepro del gruppo misto, e sul sostegno dell’esponente di Forza Italia, Fabiana Bartolotta, vicina alle posizione del deputato regionale Bernadette Grasso.

L’opposizione segnala il presidente Pino per mancata imparzialità

Dai banchi dell’opposizione, proprio oggi, attraverso un post del consigliere Tommaso Pino, è stato ufficializzata la segnalazione all’assessorato regionale agli enti locali del presidente Angelo Paride Pino per aver violato il principio di imparzialità del suo ruolo durante la seduta del civico concesso del 29 marzo. In quella circostanza, i consiglieri di Forza Italia contestano l’azione del presidente, che non avrebbe concesso la parola alla fine della seduta, per rivolgere alcune domande ai rappresentanti dell’amministrazione presenti in aula, sulla vicenda dell’ipotesi di chiusura del ponte sul torrente Mela lungo la litoranea.

Sul punto il presidente del consiglio Angelo Paride Pino chiarisce che la segnalazione riguarda una seduta straordinaria del consiglio comunale convocata per discutere su un provvedimento urgente in tema di tributi. “Nel corso dell’adunanza, dopo l’approvazione del punto all’ordine del giorno, il vice presidente che coordinava i lavori in quel momento, ha dato la parola alla consigliere Campo per rivolgere una domanda sul tema del ponte sul Torrente Mela all’assessore Molino, che aveva accettato di rispondere sulla questione. Come da regolamento non era prevista l’apertura di un dibattito, trattandosi di una seduta straordinaria, ed applicando la normativa ho chiuso la seduta, rinviando il dibattito alle successive adunanze”.