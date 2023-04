Perchè la nuova chiesa di Don Bosco resta ancora chiusa? Intervista esclusiva al direttore dei Salesiani di Barcellona don Carmelo Umana

Da oltre un anno i tanti devoti di Don Bosco a Barcellona Pozzo di Gotto si chiedono perchè la nuova chiesa, edificata con la donazione di don Agostino Irlandese, all’interno dell’oratorio salesiano San Michele Arcangelo, non sia stata ancora consacrata al culto e resa disponibile per le attività liturgiche.

Già un anno fa era stata annunciata l’apertura in occasione della ricorrenza di San Giuseppe, ma in primo luogo alcuni problemi burocratici legati alle concessioni edilizie ed alle divergenze sulla gestione della nuova chiesa avevano spinto l’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla a bloccare le procedure e rinviare la consacrazione, auspicando l’avvio di un dialogo costruttivo. In questi mesi si sono susseguiti incontri e contatti epistolari per trovare una soluzione, ma restano alcuni nodi da sciogliere, come ci riferisce il direttore dell’oratorio salesiano di Barcellona Pozzo di Gotto, don Carmelo Umana, che per la prima volta espone pubblicamente la posizione dei Salesiani di Sicilia.

In passato avevamo dato la parola a don Agostino Irlandese, che ci aveva raccontato la genesi del progetto e le difficoltà affrontate nel corso degli anni per arrivare alla conclusione dei lavori per la nuova chiesa dedicata a Don Bosco. Nelle ultime settimane, attraverso i suoi profili social e la stampa locale, don Agostino Irlandese ha riferito di aver relazionato alla Curia, rispondendo ad una lettera invitata anche ai Salesiani di Sicilia sulla vicenda della nuova Chiesa di Don Bosco.