Milazzo, sono tre i sanitari indagati per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 4 mesi di Barcellona: disposta l’autopsia

La Procura della Repubblica di Barcellona ha iscritto tre sanitari nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo per la morte del bimbo di 4 mesi, di origine tunisina, deceduto sabato mattina al Policlinico di Messina per l’emorragia celebrale provocata da una caduta accidentale in casa dei genitori residenti a Barcellona Pozzo di Gotto.

La famiglia del piccolo ha presentato un esposto, assistita dagli avvocati Giorgio Leotti e Giulio Lima, con cui avrebbe segnalato le presunte negligenze nei primi soccorsi presso il punto di prima assistenza dell’ospedale Fogliani di Milazzo. I genitori hanno riferito che dopo la caduta avvenuta nella propria abitazione intorno alle 21 di venerdì, si era presentati al pronto soccorso di Milazzo per le prime cure. Il medico di turno avrebbe richiesto una consulenza pediatrica e dopo la visita era stata disposta la dimissione, con tutte le rassicurazioni del caso sulle condizioni del bambino. Rientrati a casa la situazione è precipitata ed i genitori sono tornati al “Fogliani” per ulteriori accertamenti. Dalle nuove verifiche è emersa una grave emorragia celebrale in corso, con la necessità di un trasferimento al Policlinico Messina in ambulanza e l’arrivo nel nosocomio messinese intorno alle 3. Sottoposto ad intervento chirurgico dai sanitari, a causa di un quadro clinico compromesso, il piccolo è decuto intorno alle 8 nel reparto di terapia intensiva. La Procura di Barcellona ha nominato il medico legale Antonino Messina, che dovrà effettuare l’autopsia, con l’obiettivo soprattutto di chiarire in che modo la tempistica nei soccorsi abbia contribuito alla morte del bambino.