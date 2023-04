I Lions per l’ambiente: il “Bike tour Lions for tree” ha fatto tappa a Barcellona Pozzo di Gotto

Si è conclusa a Barcellona la seconda giornata del Giro Ciclistico delle Circoscrizioni Lions del Distretto, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Bike tour Lions for tree”, Service dell’area Ambiente.

Il Giro ciclistico ha preso avvio il sabato 15 aprile e si concluderà a Catania il prossimo 26 aprile ed è patrocinato dal CSI Sicilia e dal comitato territoriale CSI Acireale. Le tappe sono quelle di Catania, Santa Teresa Riva, Barcellona PG, S. Stefano Camastra, Palermo, Trapani, Porto Empedocle, Gela, Scicli, Siracusa, Catania.

Il gruppo di ciclisti dell’associazione ciclistica dilettantistica ASD Pianeta Etna Amici in bici è stato accolto nell’antisala consiliare di Palazzo Longano, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale, con la presenza di un nutrito gruppo di soci Lions di Barcellona Pozzo di Gotto e di sportivi ed appassionati di ciclismo della città, che hanno accettato l’invito che il Presidente di Zona 9, Antonino Levita. Erano presenti Asd Sunsicily Team, Asd Robur, Asd Overfit e Maxbici.

Nella semplice cerimonia il Presidente ASD Pianeta Etna Amici in bici Giovanni Gullotto ha portato il saluto ed il ringraziamento del Comitato organizzatore dell’iniziativa e del Governatore per l’accoglienza e si è soffermato a spiegare lo spirito dell’iniziativa volta alla sensibilizzazione sui temi dell’ambiente, della mobilità sostenibile, dell’importanza dello sport.

Al punto di arrivo ad accoglierli l’Assessore Roberto Molino e il Presidente del Consiglio comunale Angelo Paride Pino, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa ed il ringraziamento per il coinvolgimento della città del Longano.

Il Presidente della Zona 9 Distretto 108 YB Sicilia Lions, Antonino Levita (-anche in rappresentanza del Presidente della Circoscrizione Salvatore Ravidà) ha coordinato l’accoglienza ed ha voluto anche ringraziare sia l’Amministrazione comunale per la disponibilità, l’ospitalità e la vicinanza al Lions Club International, ed i gruppi sportivi cittadini presenti che si sono fatti coinvolgere immediatamente. Erano presenti anche la Presidente del Lions Club di Barcellona PG Santina Maiorana e la Presidente del Lions Club di Patti Ing. V.M. Natoli ed una rappresentanza dei soci del Club di Barcellona PG e Patti.