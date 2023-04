Barcellona, muore un 41enne dopo una caduta dal monopattino in via Salvatore Cattafi

Una nuova tragedia ha funestato oggi pomeriggio le strade di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un 41enne Giuseppe Clemente, residente a Barcellona, nel quartiere Petraro, è deceduto per le conseguenze di una caduta dal suo monopattino, avvenuta intorno alle 15.15 in via Salvatore Cattafi. Dopo il violento impatto con l’asfalto, all’altezza della testa, l’uomo ha provato a rialzarsi e poi è caduto, perdendo i sensi. Trasportato al pronto soccorso e arrivato già senza vita. Si tratta di un incidente autonomo, provocato probabilmente da un piccolo dosso e dalla velocità, che ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno permesso di accertare la dinamica dell’incidente. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà ora stabilire se disporre l’esame autoptico sul corpo della vittima.