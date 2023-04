L’associazione Codici di Roma presenta l’esposto in Procura per la morte del bimbo di 4 mesi di Barcellona

L’associazione Codici, attraverso il Segretario Nazionale Ivano Giacomelli, ha presentato un esposto alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per fare piena luce sulla morte del bimbo di 4 mesi, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato al Policlinico di Messina per un’emorragia celebrale.

Le indagini sono già state avviate dalla Procura barcellonese, supportata dall’attività di accertamento condotta dai Carabinieri della locale Compagnia, e dovrebbe arrivare nelle prossime ore l’incarico per l’autopsia sul corpo del piccolo di origine tunisina.

“Ci sono degli aspetti da chiarire – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e per questa ragione abbiamo deciso di intervenire con un esposto in Procura. Da anni ci occupiamo di malasanità. Non è possibile dire se si tratti di un nuovo caso, di sicuro bisogna approfondire la vicenda, soprattutto per quanto riguarda il primo ricovero. C’è da fare chiarezza sui soccorsi, se ci sono stati ritardi o omissioni. Stando alle prime ricostruzioni, il bimbo sarebbe caduto accidentalmente a casa, a Barcellona Pozzo di Gotto, ed i genitori l’hanno trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo. Qui la vicenda si tinge di giallo. I sanitari avrebbero accertato che le condizioni del piccolo non erano gravi al punto da rendere necessario un ricovero, anche in osservazione, e per questo avrebbero disposto le dimissioni. Una volta tornato a casa, le condizioni del bimbo sarebbero precipitate. Dopo il ritorno al Pronto Soccorso, la decisione del trasferimento al Policlinico di Messina, dove è emersa la gravità della situazione. In seguito ad una risonanza magnetica, i medici avrebbero scoperto una vasta emorragia alla testa, disponendo un’operazione d’urgenza. Un intervento, purtroppo, vano”.

L’associazione Codici si occupa da anni di malasanità con azioni legali volte alla tutela dei diritti dei pazienti.

Sulla vicenda è intervento anche il movimento Città Aperta: “Desideriamo esprimere la nostra più profonda vicinanza e il nostro cordoglio ai genitori e a tutta la famiglia del piccolo barcellonese scomparso tragicamente venerdì notte. Nessuna parola potrà lenire il loro dolore, ma come Movimento Città Aperta daremo tutto il nostro sostegno affinché venga chiarita al più presto la dinamica del decesso e vengano individuate, qualora presenti, le responsabilità di terzi”.