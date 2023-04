La Serie D è una realtà per la Nuova Igea Virtus: un progetto vincente costruito con impegno e passione

La Nuova Igea Virtus ha coronato il sogno di tornare in serie D, con un progetto vincente, costruito negli anni con l’impegno e la passione della società e degli uomini che sono stati chiamati a lottare ogni giorno, contro tutto e contro tutti, per questa gloriosa maglia giallorossa.

La promozione in serie D dei ragazzi del tecnico Pasquale Ferrara è figlia di una programmazione iniziata con il ritorno a Barcellona di un allenatore sanguigno e verace, che i colori giallorossi ce li ha nel sangue, sportivamente parlando. A chiamarlo un gruppo dirigente appassionato, guidato da Stefano Barresi, che per tre anni ha lavorato per riportare il calcio barcellonese ai livelli che merita. Ferrara al suo fianco ha voluto un direttore sportivo Benedetto Bottari, figura di riferimento soprattutto per il mercato, che fino ad allora non era stata inserita nell’organigramma societario.

L’obiettivo è stato raggiunto dopo una stagione iniziata senza i favori del pronostico, considerate le potenzialità economiche di società come Siracusa, Modica e Taormina, che hanno messo in campo budget due o tre volte superiori a quelli della Nuova Igea Virtus. Nel calcio, come nello sport, i soldi contano fino ad un certo punto, perchè in un campionato equilibrato ed avvincente come quello di Eccellenza, a fare la differenza sono la fame, l’attaccamento alla maglia e la determinazione nell’inseguire l’obiettivo. La Nuova Igea Virtus costruita in estate dal tecnico Ferrara e dal direttore tecnico Benedetto Bottari è stata composta con uomini veri, motivati a far bene e a lottare tutti insieme, creando un gruppo compatto che ha fatto la differenza. I correttivi in corsa durante la stagione, come il cambio del portiere e gli innesti a centrocampo ed in attacco sono stati mirati e non hanno sconvolto uno spogliatoio, che nelle difficoltà si è unito ancor di più.

La Nuova Igea Virtus ha vinto perchè è stata la più continua durante tutta la stagione rispetto alle avversarie dirette ed ha guidato la classifica da novembre in poi, con un un’unica settimana, quella che probabilmente ha cambiato il finale di questa stagione. Il pareggio di Mazzarrone alla 24^ giornata aveva riportato per un attimo in testa alla classifica il Siracusa, alla vigilia dello scontro diretto che è diventato uno dei momenti decisivi del campionato. La vittoria sofferta al D’Alcoltres, con il gol di Franchina, il giocatore più prolifico negli due mesi, ha dato una scossa positiva per i giallorossi, che hanno vinto tutte le altre partite, frustrando di contro le ambizioni delle dirette concorrenti da una squadra che, nel momento più complicato, ha tirato fuori il carattere e gli attributi. Le speranze di gloria del Taormina prima e del Siracusa poi sono naufragate davanti ad un gruppo che non ha più sbagliato nulla e che vinto senza ottenere sconti da nessuno, nello spirito sportivo che deve contraddistinguere il calcio a tutti i livelli, ma che non sempre in queste categoria viene rispettato.

La festa è iniziata già ieri sera, ma il meteo avverso ha limitato le iniziative della società e dei tifosi. Ci sarà ancora tempo per onorare questo traguardo nei prossimi giorni, con un momento di condivisione che dovrà coinvolgere tutta la città, come è accaduto ieri pomeriggio con oltre 3 mila persone che hanno sfidato il maltempo per assistere al trionfo della Nuova Igea Virtus.

Quando una città come Barcellona Pozzo di Gotto torna ad appassionarsi ed a credere nelle sue potenzialità tutto diventa possibile, non solo nello sport. Queste soddisfazioni non cancellano i problemi, ma devono servire per tornare ad investire per il bene della città.

