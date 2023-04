Basket, via ai playoff di serie C Gold: l’Orsa Barcellona in campo alle 19 contro l’Alfa Catania

Hanno preso il via i playoff di serie C Gold, che assegneranno tre promozioni nella nuova serie B interregionale, la quarta serie nazionale.

Nell’unica semifinale disputata ieri, nel girone giallo (quello degli orsacchiotti barcellonesi), la Fortitudo Messina non ha avuto problemi a superare nettamente 81-61 la Mastria Catanzaro, segnando già il destino di questa confronto. Mercoledì in terra calabra la formazione messinese proverà a chiudere la serie per concentrarsi sulla finale del raggruppamento contro la vincente tra Orsa Barcellona ed Alfa Catania.

La formazione di coach Pippo Biondo è attesa oggi alle 19 al PalAlberti dalla gara 1 della serie contro il team catanese, che ha avuto un andamento altalenante nel corso della stagione regolare. I barcellonesi arrivano a questo appuntamento con il morale alto, dopo sette vittorie consecutive nell’ultima fase del campionato e proveranno a far valere il fattore campo.

“Con i play-off – ha commentato coach Biondo sul sito della squadra – inizia un nuovo campionato, dove vince chi ne ha di più soprattutto a livello mentale. Veniamo da un buon periodo e cercheremo di dare continuità a quello che abbiamo fatto fino a ora. Affronteremo una squadra forte che già ci ha battuto in campionato, che gioca a ritmi alti e può contare su due giocatori importanti per la categoria come Abramo e Pennisi. Ci siamo allenati duramente tutta la settimana e vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico”.

Ricordiamo che dopo la gara 1 di stasera, la serie proseguirà mercoledì 19 aprile con la gara in programma al Leonardo Da Vinci di Catania alle 20 e l’eventuale gara 3 si disputerà domenica 23 aprile al PalAlberti sempre alle 19.