Estorsioni ed usura a Barcellona: il 16 maggio fissata l’udienza preliminare per i 10 indagati

E’ stata fissata per il prossimo 16 maggio davanti al gup del tribunale di Messina l’udienza preliminare per un’inchiesta su estorsioni ed usura nel comprensorio barcellonese, reati contestati a vario titolo a 10 indagati, quattro dei quali ristretti agli arresti domiciliari.

Il giudice dovrà decidere in merito alla richiesta di rinvio a giudizio a carico di Salvatore Lunetta di 47 anni, Mariano Perdichizzi di 66 anni, Salvatore Imbesi di 49 anni e Giuseppe Accetta di 44 anni, ex direttore sportivo dell’Igea Virtus, tutti attualmente ristretti ai domiciliari. Sei sono le persone indagate nei confronti dei quali non è state disposte misure cautelare ed attendono l’esito del procedimento in stato di libertà.

Le dichiarazioni dell’avvocato Diego Lanza, in difesa dell’indagato Giuseppe Accetta

“Ci apprestiamo finalmente ad iniziare un processo, ove ancora oggi ci chiediamo quale fatto estorsivo abbia commesso il mio assistito Giuseppe Accetta, con quale condotta, contro di chi e con quale ingiusto profitto volto a favorire l’associazione mafiosa barcellonese. Si tratta a nostro parere di un’odissea giudiziaria che merita le attenzioni dei media, che sto convocando anche a livello nazionale, per fare luce su una vicenda che per quanto riguarda l’ex direttore sportivo dell’Igea Virtus lo vede vittima di una pagina di insensata ingiustizia”.