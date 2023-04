Cresce l’attesa per la gara della Nuova Igea Virtus che vale una stagione: la tribuna sold-out già in prevendita

Cresce l’attesa per i tifosi della Nuova Igea Virtus, alla vigilia dell’ultima gara della stagione nel campionato di Eccellenza. La formazione giallorossa, capolista nel girone B, con un punto di vantaggio sul Siracusa, ospita il Modica, quarta forza del torneo, in una sfida che vale una stagione.

La formazione barcellonese è infatti arbitra del suo destino ed ha il vantaggio di poter guardare solo alla gara del D’Alcontres per realizzare un sogno inseguito con sempre maggiore convinzione dall’autunno scorso. La Nuova Igea Virtus non ha certo iniziato il torneo con la certezza di trovarsi a questo punto ad un passo da un traguardo storico, come invece potevano pensare altre società che avevano investito il doppio o anche il triplo per allestire rose nei nomi di categoria superiore. La capacità di conoscere il mercato del tecnico Pasquale Ferrara e del direttore tecnico Benedetto Bottari hanno consentito di individuare gli uomini gusti nei diversi ruoli, apportando piccoli correttivi a dicembre, che hanno creato un gruppo di giocatori compatti e determinati nel raggiungere l’obiettivo.

Manca adesso l’ultimo step di una stagione fantastica e la città di Barcellona Pozzo di Gotto sta rispondendo presente, con una prevendita che è andata a gonfie vele. I posti della tribuna coperta sono sold-out da stamattina e sta procedendo bene anche la vendita di biglietti per la gradinata, dove i tifosi organizzati sono pronti a fare la loro parte, sia con le coreografie, sia con il sostegno che da parte loro non è mai mancato durante tutta la stagione, anche momento di difficoltà. La soglia delle 2 mila presenze allo stadio è ampliamente superata e se il tempo sarà clemente nel pomeriggio di domani non è esclusa la possibilità di avvicinare la quote dei 3 mila spettatori.

Dall’Oglio e compagni si troveranno di fronte un avversario come il Modica, che si gioca l’ultima possibilità di rientrare nei playoff, dopo il crollo del Taormina nelle ultimi due giornate. Lo stesso obiettivo sarà quello della Leonzio, che domani ospiterà il Siracusa, pronto ad aggrapparsi alla speranza di conquistare il primo posto, in caso di passo falso della Nuova Igea Virtus. Come spesso accede in questo momento della stagione, saranno le motivazioni a fare la differenza e quelle del gruppo giallorosso sono altissime, come dimostrato non solo nella battaglia vinta nella scontro diretto con il Siracusa, ma anche nelle successive gare contro Real Siracusa, Nebros e Santa Croce.

Il tecnico Pasquale Ferrara non potrà contare sull’infortunato Silipigni, mentre è stato inserito tra i convocati anche Flores, nonostante in condizioni fisiche non ottimali. Tutti dovranno stringere i denti per dare il massimo in questi 90 minuti più recupero che decidono la stagione. I ragazzi igeani hanno saputo gestire bene la pressione e siamo certi lo faranno anche domani pomeriggio a partire delle 16.30, orario d’inizio della gara arbitrata dal sig. Andrea Scarano, di Seregno (MB), con gli assistente Vito Bensorte di Trapani e Davide Orazio Belfiore di Acireale.