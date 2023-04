Barcellona, bimbo di 4 mesi muore per una caduta accidentale in casa: avviate le verifiche sui tempi nei soccorsi

Una tragedia si è consumata stanotte a Barcellona Pozzo di Gotto. Un bimbo di appena 4 mesi, di origine tunisina, è morto per le conseguenze di una caduta accidentale all’interno della sua abitazione. Per i carabinieri che hanno avviato le indagini non ci sono dubbi sulla dinamica dell’incidente, ma sono in corso verifiche sui tempi dei soccorsi.

Il bambino, secondo una prima ricostruzione tutta da riscontrare, sarebbe stato trasportato dai genitori al pronto soccorso di Milazzo. Le sue condizioni inizialmente non sarebbero apparse gravi e sarebbe stato dimesso. La situazione si sarebbe aggravata nelle ore successive così i genitori sono tornati al pronto soccorso di Milazzo. E’ stato quindi disposto il trasferimento al Policlinico di Messina, dove il bimbo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una vasta emorragia alla testa, riscontrata dalla risonanza magnetica, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La Procura dovrebbe disporre l’autopsia sul corpo del bimbo.