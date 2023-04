Giro di Sicilia 2023, tanta gente per il passaggio dei ciclisti per le vie di Barcellona Pozzo di Gotto

E’ stata una festa di ciclismo e di sport quella che si è vissuta stamattina per le vie di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha ospitato la partenza dell’ultima tappa del Giro di Sicilia 2023.

La carovana di ciclisti partita dal piazza Duomo ha attraversato la città con una buona cornice di pubblico, che ha sostato lungo il percorso, tra via Roma, via Marconi e via Statale Sant’Antonino. La gara è proseguita verso Terme Vigliatore, dove è stato fissato il “km 0” e l’inizio della competizione.

Prima della partenza, il palco allestito davanti alla Basilica di San Sebastiano ha visto protagoniste le squadre partecipanti al Giro di Sicilia, che si conclude oggi a Giarre. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha ricevuto la bandiera per start dagli organizzatori, ed insieme all’assessore regionale al turismo Elvira Amata, ha dato il via alla tappa.

Per i tanti bambini presenti c’è stata l’opportunità di partecipare alla gimkana organizzata dalla associazioni ciclistiche barcellonesi, ma anche di assaporare il clima di una competizione internazionale di ciclismo che per la prima volta parte da Barcellona Pozzo di Gotto.

Vi riproponiamo i video già pubblicati in mattinata sulla pagina Facebook di 24live