24liveSchool, Giornata dell’Unità Nazionale: dal sacrificio e dall’impegno di tanti un’eredità da difendere

Il 17 Marzo viene riconosciuto dalla legge “23 novembre 2012, n.222” quale GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE,DELL’INNO E DELLA BANDIERA; perciò in tale data si celebra la nascita dello Stato italiano, avvenuta in seguito alla proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 a Torino.

Il “COPERNICO”, per sollecitare negli studenti la riflessione sugli eventi che hanno portato all’Unità Nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli, come inno nazionale, al significato della bandiera tricolore, che è l’espressione dell’identità nazionale, e all’approvazione della Costituzione, ha organizzato una manifestazione nel cortile dell’Istituto.

Gli studenti di tutte le classi, accompagnate dai rispettivi docenti, hanno intonato “Fratelli d’Italia” di Goffredo Mameli al fine “di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, e di riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”. Al giorno d’oggi l’insieme delle conoscenze acquisite tramite lo studio, l’esperienza o il confronto critico e democratico sono di fondamentale importanza per consolidare gli “elementi chiave” su cui si fonda l’indivisibilità del nostro paese.

Conoscere la Costituzione significa scoprire la propria identità comune, comprendere e partecipare attivamente ai mutamenti, senza smarrire il senso di appartenenza che rende coeso un popolo che ha tanta storia, tradizioni e lingua in comune. Ad esempio <>potrebbe sembrare un qualcosa di superfluo eppure è bene saperlo per conoscere a fondo le origini della nostra cultura. Il tricolore deriva da quello transalpino che nacque durante la rivoluzione francese dall’unione del bianco del rosso e del blu, ma per gli Italiani la bandiera ha un significato simbolico e ben preciso, il verde vuole ricordare i prati, il bianco le nevi perenni e il rosso il sangue versato in guerra. Il “RISORGIMENTO” invece è stato il risultato di diverse guerre, sostenute dagli ideali di libertà, indipendenza politica, economica e culturale; ma anche frutto di scommesse e lotta ai tradimenti. Esso ha portato all’Unità d’Italia e, dopo le due guerre mondiali, alla nascita della Repubblica la cui Costituzione fu approvata nel 47’, promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Residenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi!….

Sandy Sofia

classe 1^BL ITT – LSSA “Copernico”