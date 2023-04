24liveSchool, finalmente a Tonnarella un campetto in erba sintetica

Main sponsor di 24live School

A luglio del 2022 è stato finalmente inaugurato a Tonnarella, frazione di Furnari, il nuovo campetto in erba sintetica. I lavori di riqualificazione del vecchio campetto sono iniziati in primavera con la vecchia amministrazione comunale, con sindaco Maurizio Crimi, e si sono conclusi, in estate, con la nuova amministrazione con sindaco Felice Germanò.

La struttura si trova nel cortile della scuola dell’infanzia, vicino alla scuola secondaria di I°grado di Tonnarella e a pochi passi dal mare. Il campetto prima dei lavori era in cemento ed è sempre stato punto di incontro per tutti i ragazzi del luogo e di turisti, ma pericoloso perchè la superficie di gioco in cemento esponeva facilmente a traumi i giocatori.

Dopo anni di attesa il campetto è stato riqualificato: sono state cambiate le due porte, sostituite le reti di recinzione con altre più resistenti ed, infine, è stato posato il nuovo manto erboso in erba sintetica. Questa struttura è sempre stata un importante punto di riferimento e aggregazione per tutti i ragazzi del paese e anche per i numerosi turisti che affollano Tonnarella in estate. Inoltre la struttura è utilizzabile gratuitamente da chiunque e spesso vengono organizzati tornei tra i ragazzi.

Mattia Genovese

Classe III B plesso Tonnarella IC Novara di Sicilia