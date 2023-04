24liveSchool. Che stress giocare all’aria aperta nella piazza di Calderà

Main sponsor di 24live School

Calderà. Tra pochi giorni inizierà la primavera e con essa la voglia di uscire, stare di più all’aria aperta, passeggiare e portare i figli al parco a divertirsi. La piazza di Calderà diventerà come ogni anno punto di incontro per ragazzi e famiglie. In inverno però viene del tutto abbandonata: illuminazione assente, prato incolto e giochi rovinati dal tempo e dall’utilizzo scorretto di ragazzi troppo grandi per usufruirne. I bimbi che felici correranno verso le aree di gioco troveranno due parchetti attrezzati con scivoli mancanti di alcune componenti (gradini, blocchi per l’arrampicata e addirittura lo scivolo stesso), altalene fissate soltanto da un lato, cavallucci inaccessibili perché sprovvisti di maniglie o poggia piedi. Il comune non sempre investe per comprarne di nuovi e i lavori di riparazione vengono svolti quasi a metà estate. Purtroppo, a volte dopo essere stati sistemati, vengono vandalizzati e resi nuovamente inutilizzabili.

Chi paga le conseguenze? Bambini annoiati per la fila nei pochi giochi disponibili, genitori stressati dalla paura che i figli possano farsi male e rientro a casa in tutta fretta.

Giulia Campo

1 a CS IIS Medi Barcellona P.G