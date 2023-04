Barcellona, assolto un 40enne dall’accusa di violenza e maltrattamenti sulla compagna e sui figli minorenni

Il giudice monocratico del tribunale di Barcellona ha assolto dall’accusa di violenza e maltrattamenti nei confronti della compagna, dei due loro figli minori e anche nei confronti dell’altro figlio, avuto dalla compagna in una precedente relazione.

L’uomo F.B. di 40 anni, difeso dagli avvocati Tommaso Calderone e Carmelo Monforte, era stato rinviato a giudizio per diversi episodi di violenza fisica compiuti tra il 2013 ed il 2016 a Barcellona Pozzo di Gotto. L’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere l’assoluta estraneità ai fatti contestati, sulla base delle contraddizioni in cui sarebbe caduta la persona offesa e soprattutto grazie ai numerosi testimoni che hanno escluso qualsiasi maltrattamento e/o qualsiasi azione, sia in danno della compagna come anche in danno dei bambini. Dalle testimonianze è inoltre emerso che l’imputato si sarebbe da sempre prodigato per non fare mai mancare nulla ai propri figli ed anche al figlio della sua ex compagna, con il quale è a tutt’oggi in ottimi rapporti, a circa 10 anni dalla fine della relazione con la madre. Il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione.