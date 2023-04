Il Rotaract Barcellona Pozzo di Gotto in aiuto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Milazzo

il gruppo operativo di Milazzo dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e il Rotaract Club Barcellona Pozzo di Gotto hanno portato avanti in sinergia progetto di sensibilizzazione con l’obiettivo di supportare le persone con sclerosi multipla nella loro quotidianità.

Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna della donazione in favore dell’AISM GOT (Gruppo operativo territoriale) Milazzo da parte del Club che ha voluto così fornire un aiuto diretto alle persone con SM che vivono nel territorio barcellonese.

Il Responsabile dell’AISM GOT Milazzo, Emanuele La Via, ha ringraziato i soci del Club, ed i presidenti di questo triennio, per la sensibilità dimostrata e “per i progetti di informazione e sensibilizzazione condivisi. Barcellona è per l’associazione città nevralgica – ha detto La Via – e tutto il Consiglio direttivo provinciale è intenzionato ad organizzare un incontro per coinvolgere tutte le persone con SM che vivono nella città del Longano”.

Soddisfazione è stata espressa dai Presidenti del Club, Carmelo Sacco e Giuseppe Recupero, che in questo triennio hanno seguito i progetti e dimostrato grande senso di responsabilità nei confronti dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il Presidente Sacco ha sottolineato che l’aiuto alle persone è una delle mission del Club: “Il Rotaract in questi anni si è reso conto dell’azione svolta da AISM, diventata grazie ai tanti volontari coordinati da Emanuele La Via un punto di riferimento in un territorio che ha bisogno di interventi così determinanti“.