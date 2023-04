Giro di Sicilia, venerdì 14 la partenza da Barcellona: scuole chiuse e tante iniziative collaterali

L’ultima tappa del Giro di Sicilia 2023 partirà alle 9.30 dalla piazza Duomo di Barcellona Pozzo di Gotto per raggiungere il traguardo finale di Giarre, dopo 216 km attraverso i Nebrodi e le pendici dell’Etna.

L’amministrazione comunale ha presentato oggi il programma della mattinata di venerdì 14 aprile, che vedrà coinvolto in diverse iniziative collaterali le associazioni ciclistiche del territorio, Robur, MaxBici e SunSicily, il Baupark Archery e l’Orsa Basket Barcellona.

Alla presentazione hanno preso la parola il sindaco Pinuccio Calabrò e gli assessori Roberto Molino (Sport), Viviana Dottore (Pubblica Istruzione) e Angelita Pino (Grandi Eventi).

Il primo cittadino ha espresso la soddisfazione dell’amministrazione per la scelta degli organizzatori della corsa di far partire l’ultima tappa da Barcellona, dopo la partenza del Giro E del 2022. “È un riconoscimento per l’intera città e per il movimento ciclistico del comprensorio. È un premio per il lavoro svolto in questi anni, che ci ha consentito di guadagnarci la fiducia di RCS. Il passaggio delle corsa ci ha consentito anche di attingere a risorse aggiuntive per il rifacimento del manto stradale sulla via Statale Sant’Antonino, segno tangibile dell’intesa raggiunta con l’organizzazione”.

L:assessore alla sport ha sottolineato la passione con cui le diverse associazioni sportive hanno risposto presente per organizzare alcuni eventi collaterali: “Ci saranno le ginkane per i ragazzi in piazza Duomo, ma anche momenti ludici ricreativi nel parco attrezzato di Nasari dopo la partenza della gara”. L’assessore alla pubblica istruzione ha ribadito la decisione di sospendere l’attività didattica nelle scuole anche per coinvolgere gli studenti nelle iniziative previste per venerdì, mentre l’assessore ai grandi eventi ha confermato come la partenza dell’ultima tappa del Giro di Sicilia possa diventare una vetrina turistica per la città del Longano.